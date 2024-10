Eindringlich und wild: Die neue Mondo Musiktheater Produktion und weitere Angebote des Studierendenwerks

Seit Mai 2024 probt das aktuell 16-köpfige Ensemble des Mondo Musiktheater für die neue Produktion „communication!“. Dabei entstehen eindringliche und verrückte Dialoge, die sich mit Fragen auseinandersetzen wie „Wer will ich sein?“, „Wie will ich wirken?“, „Was will ich eigentlich sagen?“ sowie dem Thema der Kommunikation. Choreographisch-musikalisch geht es dabei diesmal durch alle Musikstile und Facetten des Tanzes, kaum eine Musiknummer ist älter als 20 Jahre. Die Truppe freut sich auf sprühende Vorstellungen im Januar und Februar 2025.

Das Mondo Musiktheater ist nur eines von vielen Freizeitangeboten des Studierendenwerks. In der MensaBar im Foyer der Mensa Rempartstraße gibt es Konzerte, Partys, Kleinkunst, Slams u.v.m. Auch die Veranstaltungen des Internationalen Clubs für Studierende (IC) finden hier statt. Darüber hinaus bietet das SWFR jedes Semester ein Kursprogramm für Sport und Freizeit an. Und mit den „Studitours“ gibt es günstige Ausflüge und Wanderungen im Schwarzwald und Kaiserstuhl sowie Städtetrips.

Zu den Angeboten des SWFR zählen auch Studienfinanzierung, Jobvermittlung, Kitas für studierende Eltern und eine ganze Reihe von kostenlosen Beratungs- und Serviceeinrichtungen.

