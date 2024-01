„Die zerrissenen Staaten von Amerika“: Lesung mit Arthur Landwehr (ARD-Hörfunk-Korrespondent, Washington)

Arthur Landwehr, USA-Experte und langjähriger ARD-Hörfunk-Korrespondent in Washington, spürt auf seiner Lesung mit Friederike Schulte am 30. Januar, 19.30 Uhr in der Buchhandlung Rombach in Freiburg den Stimmungen der US-Wähler:innen zu Beginn der Vorwahlen nach. In seinem neuen Sachbuch „Die zerrissenen Staaten von Amerika“ beschreibt Landwehr den amerikanischen Wahlkampf als Kulturkampf, der die USA zu zerreißen droht. Im Mittelpunkt dieser Zerreißprobe stehen die Abstiegsängste der weißen Bevölkerung und das (zurecht) zunehmende Selbstbewusstsein von Schwarzen und Hispanics, der Mythos vom Cowboy und der Einfluss links-progressiver Intellektueller, das „America First“ im Landesinnern und die Verheißungen kultureller Offenheit in den liberalen Küstenstaaten. Nicht zuletzt stellt Arthur Landwehr die Frage: Was hat das alles eigentlich mit uns Deutschen zu tun?

Weitere Infos & Tickets: www.carl-schurz-haus.de