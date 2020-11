Die virtuellen Angebote des Centre Culturel Français Freiburg

Französische Kultur ganz bequem von Zuhause aus genießen – das geht! Immer mehr Kulturschaffende und Institutionen bieten, um die Zeit des Lockdowns zu überbrücken und den Kontakt zum Publikum aufrechtzuerhalten, ein virtuelles Programm an. Auch das Centre Culturel Français lädt das Publikum während der regnerischen Herbsttage zum gemütlichen Tee-Decke-Couch-Abend ein, natürlich mit französischer Kultur pur!

Im Rahmen dessen wird am Freitag, 27. November, 19.30 Uhr das Gespräch zwischen der Übersetzerin Désirée Schneider und ihrem Mentor Tobias Scheffel zum Ende ihrer Residenz in Freiburg auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite veröffentlicht.

Zusätzlich bietet der YouTube-Kanal des Centre Culturel Français einen interessanten Einblick in vergangene Veranstaltungen. So konnte zum Beispiel die am 12. September geplante Vernissage des Freiburger Fotografen Telemach Wiesinger, „Temps en france“, online stattfinden. Besondere Popularität hat bereits die Aufzeichnung der Diskussion zwischen Hubert Matt-Willmatt sowie Philippe und Barbara Maynial zu deren Dokumentarfilm „Les filles de l’escadron bleu“ gefunden.

Zusätzlich gewährt das Centre Culturel Français auf YouTube einen Blicke hinter die Kulissen und ermöglicht es dem Publikum so, die Arbeit Kulturschaffender aus der Regio mitzuerleben.

Zu Weihnachten hat sich das Centre Culturel Français eine besondere Aktion überlegt. Der sogenannte „Adventskalender des CCFF“ wird ab 1. Dezember veröffentlicht. Hier können virtuelle Besucher*innen jeden Tag ein Türchen „öffnen“ und ein bisschen französische Kultur entdecken: Film- und Musiktipps, exklusive Weihnachtsgeschichten, von bekannten Autoren gelesen, spannende Gewinnspiele und vieles mehr!

Weitere Infos: www.ccf-fr.de