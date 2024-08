Die Schlosslichtspiele Karlsruhe starten zum zehnten Mal im August

Vom 15. August bis 15. September gehen die Schlosslichtspiele Karlsruhe in ihre 10. Edition. Die barocke Schlossfassade wird wieder Projektionsfläche für Medienkunst: unter dem Titel „Everybody Counts“ setzen sich die Schlosslichtspiele in diesem Jahr mit den Themen Recht, Freiheit und Demokratie auseinander – auch in Hinblick auf 75 Jahre Grundgesetz.

Zum zehnten Mal wird bei den Schlosslichtspielen das ungarische Künstlerkollektiv Maxin10sity dabei sein. „In diesem Jahr wollen wir etwas ganz Besonderes schaffen, etwas Vertrautes, Nostalgisches und gleichzeitig etwas ganz Neues“, erzählt Tamas Vaspori. „Für die 10. Edition arbeiten wir an einer Show, die neben den neuen Szenen die ikonischen Momente früherer Shows heraufbeschwört, sie aber auch in einen neuen Kontext und ein neues Erscheinungsbild stellt. Auf diese Weise wollen wir das Jubiläum gebührend feiern.“

Darüber hinaus werden bei der 10. Edition die drei bestplatzierten Arbeiten des BBBank-Awards zu sehen sein sowie eine neue Show von Simone Serlenga und seinem Overlapping-Studio: Im letzten Jahr setzten sie sich in ihrer Show „AI+GA“ mit künstlicher Intelligenz auseinander.

Weitere Infos: www.schlosslichtspiele.­info