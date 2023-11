Die Kunstmesse ST-ART in Straßburg zeigt zeitgenössische Kunst und Design

Auf einer Fläche von 10.000 m² lädt die 27. Ausgabe der Kunstmesse ST-ART Straßburg vom 24.-26. November in den Parc des Expositions ein. Das von Stararchitekt Kengo Kuma entworfene Messegelände bietet an den Messetagen insgesamt 56 Galerien aus neun Ländern eine Plattform für zeitgenössische Kunst und Design. 2023 wird die ST-ART zudem erstmals zusammen mit der Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg (SAAMS, Freunde der Kunst und der Museen der Stadt Straßburg) eine den PreisträgerInnen des Prix Théophile Schuler gewidmete Retrospektive veranstalten (Halle 3). Die SAAMS, die dieses Jahr 190 Jahre alt wird, verleiht auch 2023 den Théophile-Schuler-Preis für Nachwuchskünstler:innen, die im Elsass leben und künstlerisch arbeiten. Die Preisverleihung findet am Samstag, 25. November auf der Messe statt.

Ein Schwerpunkte der Messe liegt auf junger Kunst aus dem Elsass, die von verschiedenen Galerien aus der Region gezeigt wird. Im Fokus der ST-ART steht die starke territoriale Verankerung mit Blick auf Europa und die Welt, ein Sprungbrett für den künstlerischen Nachwuchs, ein konstanter Dialog mit französischen und internationalen Galerien, aber auch Partnerschaften mit regionalen Kulturinstitutionen und den Zugang zur Kunst für alle zu stärken. „Wir freuen uns, dieses Jahr eine noch größere Anzahl europäischer Galerien begrüßen zu dürfen mit einer starken Präsenz von Galerien aus der Region“, so Christophe Caillaud-Joos, Generaldirektor des Veranstalters Strasbourg Events.

Öffnungszeiten: 24.-26. November, 11 bis 20 Uhr.

Weitere Infos: www.st-art.com