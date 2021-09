Die Freiburgerin Betül Hanisch überzeugt beim 7. Internationalen Speaker Slam und holt den Weltrekord

Beim 7. Internationalen Speaker Slam 2021, also ein Rednerwettstreit, am 17. September erreichte die Freiburgerin Betül Hanisch aus Freiburg das große Ziel: Einen Weltrekord im Reden halten aufzustellen. Die 80 Redner*innen präsentierten je 4-minütige Vorträge vor Publikum, einer Jury und im Livestream. Ziel des Speaker Slams ist es, Menschen für diese besondere Form der Sprachkunst zu begeistern und auch andere Red- und Sprachliebhaber*innen zum Halten von Reden zu inspirieren. Dass dann dabei auch noch ein Weltrekord aufgestellt wird, umso besser! Organisator dieser Veranstaltung ist der Bestseller-Autor und internationale Sprecher Hermann Scherer.

Die Freiburgerin Betül Hanisch ist bekannt als die „Kniggefrau“ und gab in ihrer Siegerrede sogar einige wertvolle Beziehungstipps für Paare, aber auch allgemein für eine wertschätzende, zwischenmenschliche Kommunikation. „Der Unterschied in guten Beziehungen ist das Verhältnis zwischen Lob und Kritik“, erzählte Hanisch auf der Bühne. „Einmal kritisieren und dazu fünfmal loben – das ist das Geheimnis für gute Beziehungen.“ Darüber hinaus sei es in unserer Gesellschaft sehr verbreitet, dass Menschen sich für Lob rechtfertigen. Sie empfiehlt: Die eigene Leistung einfach auch mal anerkennen, sich selbst nicht kleinzureden und danke sagen! Für ihre Rede wurde sie von der Jury in der Kategorie „Agentur / Business-Speach“ nominiert. Hanisch gründete 2006 ihre eigene Knigge-Schule „Fast Perfekt“ in Freiburg.

Weitere Infos: www.hermannscherer.com