Die Diplomausstellung „Currencies of existence“ zeigt Arbeiten von vier Absolvent:innen der Edith-Maryon-Kunstschule im Schopf2

Nach unserer Verortung in der Welt sucht die Diplom­ausstellung „currencies of existence“ im Schopf 2 in Freiburg mit Werken der Absolvent:innen Julius Martin-Humpert, Linda Gröning, Ina Großer und Merle Brack. Zu sehen sind die Abschlussarbeiten der Studierenden.

Nachdem er aktuell den Förderpreis für bildende Kunst der Stadt Freiburg erhalten hat, präsentiert Julius Martin-Humpert sein Projekt „Gatekeeper Radio“, das den Kunstraum Pförtnerhaus in eine experimentelle Radiostation verwandelte und langfristig als Online-Plattform fungieren soll. In diesem Projekt lädt er Kreative aus Kunst, Musik, Wissenschaft, digitalen Medien und Gesellschaft ein, sich unter künstlerischen Leitfragen zu vernetzen und ihre Arbeit vorzustellen.

Linda Gröning zeigt in ihrer Arbeit mit dem Titel „Unbegrenzt“ Wandobjekte und freistehende Werke aus den Materialien Gips, Draht, Holz sowie Malerei auf Pappe, die alle ihrer Auseinandersetzung mit Form und Struktur entspringen. Hierbei wagt sie den Versuch, ein Innen und Außen verschmelzen zu lassen. Ihr Arbeitsprozess ist begleitet von der Einstellung, dass nur die Bereitschaft, sich dem Material zu öffnen und es sich selbst Formen annehmen zu lassen, zu Harmonie führt.

Ausgewählte Fundstücke zeigt indes Ina Großer – die Palette reicht dabei von komplett seziert bis hin zu gänzlich unbearbeitet. Die deutsch-taiwanesische Künstlerin will mit dem Projekt „POV“ die Besucher:innen dazu anregen, sich mit den eigenen Geschichten, Fragen und Fantasien zu beschäftigen.

Merle Brack reflektiert subtil ihre eigene Involviertheit im Weltgeschehen und ist auf der beständigen Suche nach der Verbindung zur Welt. Sie setzt sich mit Materialien wie Papier, Holz, Ton, Seil oder Draht auseinander und erkundet mit ihrer Arbeit den Verknüpfungspunkt zwischen innerem Interesse und äußerem Ausdruck.

currencies of existence. Schopf 2, Schopfheimer Str. 2, Freiburg. Geöffnet Do-So von 15-19 Uhr. Bis 07.07.2024