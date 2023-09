Die 33. Ausgabe der Staufener Kulturwoche lädt an zehn Abenden im Oktober zu Kabarett, Musik und Literatur ins historische Spiegelzelt

Auch in diesem Jahr wird vom 6. bis 15. Oktober das wunderschöne historische Spiegelzelt in Staufen aufgebaut, um der Staufener Kulturwoche eine einmalige Bühne zu bieten. Zum 33. Mal hat Festivalleiter Germar Seeliger, der die Veranstaltungsreihe 1990 als Kulturreferent der Fauststadt ins Leben rief, unter dem Motto „Wilde Zeiten“ renommierte Kabarettist:innen, Musiker:innen, Sänger:innen und Literaten in den einstigen Tanzpalast aus Belgien eingeladen. Veranstalterin des Kleinkunstfestivals ist die Stadt Staufen, das Team des Staufener „Löwen“ sorgt während der Kulturwoche für kulinarische Highlights.

Den wilden Zwanzigern widmet sich Robert Nippoldt & das Trio Größenwahn bei einer poetischen Bühnenshow am 6. Oktober, 20 Uhr. Passend zum bekanntesten Werk des mehrfach prämierten Zeichenkünstlers Robert Nippoldt „Es wird Nacht im Berlin der wilden Zwanziger“ (2017), entwickelte er zusammen mit dem Trio Größenwahn eine Bühnenshow mit Live-Zeichnungen, Gassenhauern und Chansons von Marlene Dietrich bis zu den Comedian Harmonists. Eine bild- und tongewaltige Zeitreise ins Berlin der 1920er Jahre, die ihresgleichen sucht.

Die mit Kabarettpreisen überhäufte vierfache „Dresdnerin des Jahres“, Anna Mateur, lädt am 7. Oktober, 20 Uhr zu einem Abend über die „ideologische und ästhetische Erziehung des Menschen durch Unterhaltungsmusik am Beispiel von Liedern aus dem Spam-Ordner“, heißt: sie tanzt, sie singt und gibt die Rampensau. Mit einem Hauch Dadaismus, viel Humor und Klugheit – versteht sich.

A Cappella-Pop erklingt indes am 8. Oktober, 19 Uhr mit der Berliner Gesangsband Onair. Die ausgebildeten Sänger:innen covern nicht nur, sondern überzeugen mit kreativen Arrangements. Tags darauf, am 9. Oktober, 20 Uhr wirds literarisch. Mit „Dichte Dichterdichte im Spiegelzelt“ geben sich sieben Poet:innen aus ganz Deutschland die Ehre beim Poetry-Slam Wettbewerb, moderiert von Ansgar Hufnagel – wer gewinnt, entscheidet das Publikum.

Am 10. Oktober, 20 Uhr sucht Kabarettist Frank Lüdecke nach Pointen der Gegenwart. Die Krise ist da. Das Digitale, die Energie, Europa – genug Material für Pointen. Aber geht die Welt nun unter – oder nur die Demokratie? Grundeinkommen wäre gut, mehr Toleranz auch. Wenn nur die Leute nicht so dusselig wären!

Highlights aus 25 Jahren präsentieren Füenf, das sind fünf Jungs aus Stuttgart, bei ihrer Abschiedstour „Endlich“ am 11. Oktober, 20 Uhr. Die wohl lustigste Boygroup Deutschlands bringt einen unvergleichlichen Mix aus Wortwitz und Ohrwürmern auf die Bühne – nicht verpassen!

Österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit bringt Stefan Waghubinger aufs Programm. Am 12. Oktober, 20 Uhr darf sich das Publikum auf kluge Wortspiele des Österreichers freuen, der vor 30 Jahren nach Deutschland kam. „Als es noch mehr Gott gab als heute“ wollte er Theologie studieren, am Ende ist er dann aber doch dem Ruf der Bühne gefolgt.

Mit schrägem Humor hat sie ihr Publikum verzaubert.Sei es auf ihren ausverkauften Touren, in der ZDF-heute show oder in der ARD-Anstalt: Christine Prayon irritiert und das Publikum liebt sie dafür. Am 13. Oktober, 20 Uhr macht sie auf ihrer Abschiedstour Halt bei der Staufener Kulturwoche – ein Highlight!

Wände streichen, Segel setzen heißt es am 14. Oktober, 20 Uhr bei Luise Kinseher. Die Kabarettistin und Schauspielerin überrascht mit ihren vielseitigen Rollen und dem lässigen Geplauder mit dem Publikum – ganz ohne Schnickschnack.

La Dolce Vita schleicht sich am 15. Oktober, 19 Uhr ins historische Spiegelzelt. Bei der großen Nacht der italienischen Welthits machen I Dolci Signori mit viel Charme und musikalischem Können Lebenslust erlebbar.

Neben dem Hauptprogramm im Spiegelzelt, präsentiert die Freiburger Puppenbühne Goethes Faust am 19./20. Oktober, je 19.30 Uhr als Puppenspiel für Erwachsene im Stubenhaus Staufen.

Weitere Infos und Tickets: www.staufen.de/kulturwoche und bei der Tourist-Info im Rathaus Staufen, T. 07633- 805 36.