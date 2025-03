Deutschlands erste Demokratie: Ausstellung in der Walther-Rathenau-Gewerbeschule in Freiburg

Die Freiburger Walther-Rathenau-Gewerbeschule widmet sich im Rahmen einer Ausstellung der Weimarer Republik. Unter dem Titel „10 Fakten über die Weimarer Republik“ können Schüler:innen sowie Besuchende ab 10. März in die Geschichte dieser bewegten und entscheidenden Epoche eintauchen. Dass gerade die Walther-Rathenau-Gewerbeschule diesen historischen Abschnitt der deutschen Geschichte beleuchtet, liegt auf der Hand: Ihr Namensgeber Walther Rathenau war eine Schlüsselfigur der Weimarer Republik. Als Unternehmer, Politiker und Diplomat prägte er die Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Besonders seine Rolle im Versailler Vertrag und sein Engagement für den internationalen Frieden machten ihn zu einer wichtigen Gestalt der deutschen Politik in den 1920er Jahren.

Die Ausstellung präsentiert zehn spannende Fakten, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der Weimarer Republik veranschaulichen: Von der Gründung der ersten deutschen Demokratie bis zu den Herausforderungen, denen sich die junge Republik stellen musste.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, unseren Schülerinnen und Schülern sowie der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung der Weimarer Republik näherzubringen. Das Wirken von Walther Rathenau ist ein herausragendes Beispiel für die Verflechtung von Wirtschaft und Politik in dieser Zeit und ein Symbol für die demokratischen Bestrebungen, die leider nur von kurzer Dauer waren“, erklärt Renate Storm, Direktorin der Walther-Rathenau-Gewerbeschule.

Als erste deutsche Demokratie schuf die Weimarer Republik viele Grundlagen, auf denen unsere Gesellschaft heute noch basiert. Zugleich ist sie ein Lehrstück dafür, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder erkämpft und verteidigt werden muss. Um diese Botschaften zu vermitteln, wurde ein Ausstellungskonzept umgesetzt, das einen Erlebnisraum mit multimedialen Elementen schafft. Hier können verschiedene Filmformate zur Geschichte der Weimarer Republik ausgewählt werden. Durch eine moderne Erzählweise bieten die Filme einen kurzweiligen Einblick in die wichtigsten Aspekte der Weimarer Jahre. Außerdem werden Bezüge zur Gegenwart aufgezeigt, um den Besuchenden die Zusammenhänge zwischen geschichtlichen und aktuellen Ereignissen zu verdeutlichen. Erstellt hat die Ausstellung die Stiftung Weimarer Republik e.V., Weimar, die durch das Bundesministerium der Justiz gefördert wird, in Freiburg organisiert durch Hans-J. Schwarzer, formixx UG, Kulturmarketing, Freiburg,. in Zusammenarbeit mit der Schulleiterin Renate Storm, der Walther-Rathenau-Gewerbeschule.

Vernissage: 11. März, 19 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 26. März und ist geöffnet für schulexterne Besuchende von 7:30-21:30 Uhr. Eintritt frei.