Deutsch lernen: Die Abendkurse im Geothe-Institut Freiburg haben wieder begonnen

Deutsch lernen und das kontinuierlich und mit hochqualifizierten Lehrkräften: Ab sofort starten im Goethe-Institut in Freiburg wieder die Deutsch-Abendkurse für unterschiedliche Sprachniveaus. Hier lernen die Teilnehmenden über mehrere Wochen hinweg während des effizienten und abwechslungsreichen Unterrichts die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Um das Lernerlebnis so effektiv wie möglich zu gestalten und die individuelle Förderung der Teilnehmenden gewährleisten zu können, finden die Kurse mit maximal 16 Teilnehmenden und unter enger Betreuung statt.

Der Kurs findet an zwei Abenden pro Woche statt – so entsteht ein regelmäßiger Lernrhythmus, der sicher zum Erfolg führt. Die Nutzung der Mediothek des Goethe-Instituts zum individuellen Lernen sowie alle Unterrichtsmaterialien sind inklusiver Bestandteil des Kurses.Das Goethe-Institut Freiburg liegt im Herzen der Altstadt und ist vom Hauptbahnhof aus in wenigen Gehminuten zu erreichen. Die Kurse sind ideal für Berufstätige und Studierende, da sie abends stattfinden und flexibel in den Alltag integriert werden können. In 12 Wochen finden insgesamt 72 Unterrichtsstunden à 45 Minuten statt.