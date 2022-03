Der Zirkus des Horrors kommt nach Freiburg (Gewinnspiel!)

Einen wilden Mix aus schwindelerregender Artistik, Stunts, schräger Comedy und irren Freaks verspricht der Zirkus des Horrors, der mit seiner neuen Show „Infernum“ nun nach Freiburg kommt. Ein Star der Show ist Kurt Späth, der mit seinem Körper unmögliche Dinge vollbringt. Mit seiner Zunge zieht er Menschen über die Bühne, mit Nadeln durchsticht er sich vielfach und lässt sogar Blut fließen. Ebenfalls nichts für schwache Nerven ist die Darbietung der Akrobatin Adèle Fame, hoch über den Köpfen der Zuschauer*innen versucht sie der Schwerkraft zu trotzen. Artistik auf Rollschuhen, eine Schleuderbrettnummer und weitere Highlights fügen sich in eine atmosphärische Horror-Story. Ziel der Macher*innen ist es, eine Show zu bieten, die nicht bloß eine Nummernrevue ist, sondern in eine fremde Welt entführt. Dazu gehört auch ein passend gruseliges Ambiente auf und um die Bühne.

Das Gastspiel der Romanza Circusproduktion ist vom 8.–24. April auf dem Messegelände Freiburg zu sehen. Showzeiten: Mittwoch bis Freitag 19.30 Uhr, Samstag 15.30/19.30 Uhr, Sonntag/Ostermontag 18 Uhr. Kartfreitag spielfrei.

Weitere Infos und Tickets: www.zirkusdeshorrors.de

Aufgepasst: Wir verlosen 10×2 Karten. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden sie eine Mail mit dem Stichwort „Zirkus des Horrors“ im Betreff und ihrer Kontaktadresse bis zum 5. April an redaktion@kulturjoker.de

Datenschutz-Hinweis: Ihre Daten werden lediglich zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Ihr Name wird an den Veranstalter weitergegeben, damit die Karten an der Abendkasse hinterlegt werden können. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.