Das SummerWine Wochenende und Highlights im Sommer in Bad Krozingen

Bad Krozingen ist nicht nur eine malerische Kurstadt, sondern auch ein Paradies für Weinliebhaber:innen und Erholungssuchende. Die Region ist berühmt für ihre erstklassigen Weine und bietet eine perfekte Kombination aus Genuss, Entspannung und Naturerlebnis. So wird ein Urlaub in Bad Krozingen zu einer unvergesslichen Zeit – in diesem Sommer stehen einige Highlights auf dem Programm.

Weingenuss im Herzen des Markgräflerlandes

Das Markgräflerland, zu dem auch Bad Krozingen gehört, ist bekannt für seine hervorragenden Weine. Die sonnenverwöhnten Rebhänge und das milde Klima schaffen ideale Bedingungen für den Weinanbau. Besonders beliebt sind die Weißweine aus der Gutedel-Traube, die hier eine lange Tradition haben. Doch auch die Rotweine, insbesondere die Spätburgunder, begeistern Weinliebhaber:innen aus aller Welt. Eine Weinwanderung durch die malerischen Weinberge ist ein besonderes Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Die wunderschöne Landschaft des Markgräflerlandes und der atemberaubende Ausblick auf die Rheinebene und die Vogesen machen diesen Ausflug zu etwas ganz Besonderem. Unterwegs laden gemütliche Weinlauben und Straußwirtschaften zu einer Rast ein, wo regionale Spezialitäten und erlesene Weine gekostet werden können.

Entspannung und Wellness in der Vita Classica Therme

Nach einem erlebnis- und bewegungsreichen Tag in den Weinbergen bietet die Vita Classica Therme in Bad Krozingen Entspannung pur. Die Therme ist bekannt für ihr heilsames Thermalwasser, das reich an wertvollen Mineralstoffen ist und eine wohltuende Wirkung auf Körper und Geist hat. In den verschiedenen Innen- und Außenbecken können Besuchende das warme Wasser genießen und den Alltag hinter sich lassen. Die großzügige Saunalandschaft mit verschiedenen Saunen und Dampfbädern lädt zum Schwitzen und Relaxen ein. Das Wohlfühlhaus der Vita Classica rundet das Entspannungserlebnis mit exklusiven Wellness-Anwendungen ab: eine wohltuende Massage, ein belebendes Peeling oder eine entspannende Gesichtsbehandlung verwöhnen Besuchende von Kopf bis Fuß.

SummerWine Wochenende

Vom 16. bis 18. August findet das SummerWine Wochenende in Bad Krozingen statt. Das Publikum erwartet eine einmalige Mischung aus Weingenuss, Naturerlebnis und Wellness: insgesamt zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, täglicher Eintritt in die Vita Classica Therme und Saunaparadies sowie das SummerWine Event auf dem Bad Krozinger Rebberg mit Markus Glöckler am Freitagabend und ein Candle Light-Dinner mit 3-Gang-Menü versprechen unvergessliche Sommerstunden in bester Gesellschaft. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne!

Kulturelle Highlights

Neben Wein und Wellness hat Bad Krozingen auch kulturell einiges zu bieten. Insbesondere das Open Air im Park lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher:innen in den Kurort. Vom 13. Juli bis 2. August wird ein abwechslungsreiches Programm mit Konzerten renommierter Künstler:innen in der einzigartigen Kulisse des Kurparks präsentiert.

So bietet Bad Krozingen in diesem Sommer wieder eine tolle Kombination aus Weingenuss, Naturerlebnis, Entspannung und Kultur. Ob bei einer Weinprobe, einer Wanderung durch die Weinberge, einem Tag in der Therme oder einem Konzert im Kurpark – hier finden Besucher:innen alles, was das Herz begehrt.

Weitere Infos: www.bad-krozingen.­info