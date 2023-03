Bildgewaltige Live-Reportagen: MUNDOLOGIA-Reihe im März

Von den Gipfeln der Alpen, durch die größten Moore Europas bis in den Süden Afrikas. Die MUNDOLOGIA-Reihe im März lädt in Freiburg und Müllheim erneut zu bildgewaltigen Live-Reportagen ein.

Mitreißend und humorvoll beschreibt Christine Thürmer in ihrem Vortrag „Laufen.Essen.Schlafen“ am 12. März, 11 Uhr im Paulussaal Freiburg ihren Weg von der Couch Potato zur Langstreckenwanderin. 50. 000 Kilometer hat sie zu Fuß zurückgelegt. Direkt im Anschluss um 14.30 Uhr ist Gereon Roemer zu Gast mit seinem Vortrag „Schottland“. Das Highlight seiner Reportage sind spektakuläre Naturaufnahmen, für die er durch das größte Moor Europas stapft und Schottland im Kajak durchpaddelt. Um 18 Uhr nehmen Marlies Czerny und Andreas Lattner ihr Publikum mit auf die 82 höchsten Gipfel der Alpen. Dieser Vortrag führt mit Live-Musik zum Höhepunkt auf den Mont Blanc und zur Erkenntnis, wie wenig man zum Gipfel des Glücks benötigt. Seit vielen Jahren ist Reiner Harscher in dem Land unterwegs, an dessen Küsten zwei Ozeane aufeinandertreffen und eine einzigartig spektakuläre Natur schaffen – „Südafrika“: Das Publikum erwartet am 16. März, 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Müllheim eine Leinwand-Reise mit Erlebnissen zum Schmunzeln und Wundern, mit Tierbeobachtungen, großartigen Naturlandschaften und berührenden Begegnungen mit den Menschen vor Ort.

Am 20. März, 19.30 Uhr zeigt Fotograf und Weltreisender Martin Leonhardt seinen Vortrag „Nordamerika“ im Bürgerhaus am Seepark. 18 Monate und 42.000 Kilometer war Martin Leonhardt von Mexiko bis in die Arktis nach Alaska unterwegs. Am Abend darauf, den 21. März, 19.30 Uhr nimmt Tobias Hauser sein Publikum mit auf eine Reise durch „Kuba“. Seine Reportage gewährt seltene Einblicke in die Lebensrealität der Menschen: authentisch, lebensnah und aktuell, voller Romantik und Nostalgie, mitreißender Musik und Humor.

Am 22. März, 19.30 Uhr zeigt Tobias Hauser seinen kontrastreichen Vortrag „Philippinen“. Das Inselreich besteht aus 7107 Inseln. Sie sind von Traumstränden, steilen Klippen und unberührten Mangrovenwäldern umgeben und besitzen Vulkane, Regenwälder und alte Kulturstätten.

Den Abschluss der MUNDOLOGIA-Reihe in Freiburg bildet der Festival-Vortrag „Deutschlands wilde Wölfe“ von Axel Gomille am 23. März, 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Seepark. Mit einzigartigen Fotos, detaillierten Beobachtungen und wissenschaftlichen Fakten präsentiert er ein realistisches Bild dieser faszinierenden Tiere.

