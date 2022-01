Artist-Speed-Dating beim LocArtista Mini-Festival im Jos-Fritz-Café

Eine Mini-Ausgabe des LocArtista Festivals am 15. Januar im Freiburger Jos-Fritz-Café stellt die Vernetzung von Künstler*innen sowie das gemeinsame Erschaffen von Kunst in den Mittelpunkt. Dazu wird es für FINTA (Female-Inter-Trans-Agender)-Künstler*innen eine Artist-Speed-Dating Veranstaltung geben, bei dem die Künstler*innen gemeinsam ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen können. Wie beim romantischen Speed-Dating geht es darum, in relativ kurzer Zeit möglichst viele andere Menschen kennenzulernen. Allerdings liegt hierbei nicht der Fokus auf der Romantik, sondern darauf, eventuell gemeinsam Kunst zu machen, sich zu vernetzen oder einfach Erfahrungen als weibliche oder nicht-binäre Person in der Freiburger Kunst- und Kulturszene auszutauschen. Die LocArtista-Crew coacht euch hierbei charmant und mit aktivistischer Power durch den Nachmittag! Im Anschluss können selbst mitgebrachte Pullis, T-Shirts, Taschen, … mit dem LocArtista-Logo bedruckt werden. Hierzu wird es eine Textil-Druck-Station geben.

Wer oder Was ist eigentlich LocArtista?

LocArtista ist ein Zusammenschluss verschiedener Freiburger FINTA-Künstler*innen und Kulturaktivist*innen. Die Initiative hat das Ziel zu vernetzen, Sicht- und Hörbarkeit für FINTA (Female-Inter-Trans-Agender)-Künstler*innen zu schaffen und zu aktivieren. Mit verschiedensten Aktionen und Veranstaltungen bietet die LocArtista-Crew seit mehreren Jahren FINTA-Kunstschaffenden die Möglichkeit, sich als Künstler*in wahrzunehmen, auszudrücken und zu vernetzen.

Begrenzte Anzahl an Teilnmehmer*innen. Voranmeldung ist nicht notwendig, frühzeitiges Erscheinen wird aber empfohlen.

Aktuelle Infos unter:

Facebook-Veranstaltung: https://fb.me/e/1kBybn0ML

Facebook-Account: https://www.facebook.com/locartistafreiburg

Instagram-Account: https://www.instagram.com/locartista/

Homepage: www.locartista.de