50 Jahre Schlosskonzerte Bad Krozingen: Festkonzert im Historischen Kaufhaus Freiburg

Das Ensemble Zefiro spezialsierte sich auf das Repertoire für Blasinstrumente im 18. Jahrhundert – der Name des Ensembles ist eine Anspielung Zephir, den sanften Gott der Westwinde in der griechischen Mythologie. Am 6. Oktober, 17 Uhr spielen Alberto Bernardini (Oboe), Alberto Grazzi (Fagott), Lorenzo Coppola (Klarinette), Emmanuel Frankenberg (Naturhorn) anlässlich zu 50 Jahre Schlosskonzerte Bad Krozingen Wolfgang Amadeus Mozarts Quintett Es-Dur KV 452 und Ludwig van Beethovens Quintett Es-Dur op. 16 im Historischen Kaufhaus in Freiburg. Den Festvortrag „Bach for Futur – Bachs Zukunftsmusik, damals und heute“ hält Bachforscher und Intendant des Leipziger Bachfestes Prof. Dr. Michael Maul.

Tickets: Bad Krozingen Tourist-Info, www.schlosskonzerte­-badkrozingen.de