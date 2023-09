160 Schüler:innen vertiefen ihre Begabungen bei der Kulturakademie

Vom 4. bis 9. September werden 160 talentierte Schüler:innen der Klassenstufen 6 bis 11 an acht Partnereinrichtungen der Kulturakademie in Baden-Württemberg ihre Begabungen vertiefen. Partnereinrichtungen der Kulturakademie sind das Deutsche Literaturarchiv Marbach, das Literaturhaus Stuttgart, die Science & Technologie gGmbH, der VDI Württembergischer Ingenieurverein e.V. in Kooperation mit der Universität Stuttgart, die Akademie Schloss Rotenfels, das ZKM in Karlsruhe, die Hochschule für Musik in Karlsruhe sowie die Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen. Vor Ort sind die Kinder unter Gleichgesinnten, werden individuell gefördert, können den Fachleuten über die Schulter schauen und erhalten Anregungen für ihren beruflichen Werdegang. Auf dem Stundenplan stehen z.B. musikalische Improvisation, kreatives Schreiben und Wissenschaft zum Anfassen – stets mit Unterstützung der erfahrenen Profis.

„Ich bin stolz, dass wir bei der Kulturakademie hochkarätige Partnereinrichtungen haben und damit Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, intensiv ihrer Leidenschaft nachzugehen. Persönliche Begabungen sind sehr wertvoll. Insbesondere junge Menschen wollen wir deshalb dabei unterstützen, ihre individuellen Talente zu entfalten und zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. Seit 2010 können junge Menschen aus ganz Baden-Württemberg ihre Talente in den Sparten Bildende Kunst, Literatur, MINT und Musik in zwei Kreativwochen ausprobieren und weiterentwickeln. Die Kulturakademie der Stiftung Kinderland wurde nach einer Idee der Ministerin a.D. Dr. Marianne Schultz-Hector ins Leben gerufen. Für die Teilnahme an dem bundesweit einmaligen Förderprogramm können die Jugendlichen sich nicht selbst bewerben, sondern werden von ihren Schulen vorgeschlagen. Dieses Jahr wurden aus 750 Bewerbungen 160 Jugendliche ausgewählt.

Weitere Infos: https://www.stiftung-kinderland.de/de/programme/kulturakademie