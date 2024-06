100 Jahre Bühnenkunst: Die Festspiele Breisach feiern Jubiläum und laden zu einer fulminanten Saison ein

Es ist ein ganz besonderes Ambiente, das die Besucher:innen der Festspiele Breisach auf dem Schlossberg erwartet: hoch über den Dächern der Breisacher Altstadt, mit Ausblicken nach Westen über die Rheinebene auf die Vogesen, nach Norden zum Kaiserstuhl und im Süden und Osten auf die Kette der Schwarzwaldberge, liegt die Freilichtbühne der 1924 gegründeten Festspiele Breisach.

Mit 20.000 Zuschauer:innen pro Saison gehört sie zu den fünf großen Freilichtbühnen in Baden-Württemberg und begeistert das Publikum seit 100 Jahren mit ihren mitreißenden Erwachsenenstücken und zauberhaftem Kindertheater.

Für das Jubiläumsjahr haben sich die Festspiele Breisach viel vorgenommen: Es gibt Humor und was fürs Herz, gepaart mit Spannung und Dynamik vor einem ausdrucksstarken Bühnenbild. Als Abendstück widmen sich die Amateur-Schauspieler:innen einem besonderen Herrn der Theatergeschichte. Fechtmeister und freiheitsliebender Poet Cyrano de Bergerac, der für seine spitze Zunge und die gigantisch große Nase bekannt ist, wird frei nach Edmond Rostand in einer Bühnenfassung von Peter W. Hermanns (auch Regie) gezeigt. Uraufführung feierte das romantisch-komödiantische Versdrama im Jahr 1897 und hat bis heute nichts an Witz und Unterhaltung verloren. Eine turbulente Geschichte voller abenteuerlicher Verwicklungen und genau das richtige um 100 Jahre Festspiele Breisach zu feiern! Premiere feiert das Stück am 8. Juni, 20 Uhr auf dem Schlossberg. (Weitere Aufführungen: 15./22./30. Juni, 6./7./13./14./20. /21. Juli, 10./11./17./18./24./25./31. August sowie 1./7. September, je 20 Uhr)

Für Kids und Familien zeigt das Junge Theater, das in diesem Jahr übrigens 45 Jahre feiert, „Der Zauberer von Oz“. Das Märchen frei nach Lyman Frank Baum wird in einer Bühnenfassung von Sybille Denker und Peter W. Hermanns gespielt, Regie führt erstmalig Sybille Denker. Ein Wirbelsturm trägt Dorothy aus ihrer Heimat fort und direkt in das Zauberreich des großen und mächtigen Oz, wo Tiere, Pflanzen, Vogelscheuchen und Blechmänner sprechen können. Gemeinsam mit ihrem Hund Toto möchte sie wieder zurück in ihre Heimat – dabei soll ihr der Zauberer von Oz helfen. Sie macht sich auf den Weg in die Smaragdstadt und das Abenteuer beginnt… Premiere feiert „Der Zauberer von Oz“ am 16. Juni, 15 Uhr. (Weitere Aufführungen: 23./30. Juni, 7./14./21. Juli, 18./25. August, 1./8. September, je 15 Uhr. Abendvorstellung am 30. August, 19 Uhr)

Ab sofort sind Gruppenbuchungen (ab 20 Personen) online regulär möglich. Tickets für Rollstuhlfahrer und Begleitperson sind ebenso online buchbar. Das Ticket kann nun auch papierlos als „Mobile Ticket“ in das Wallet im Handy geladen werden.

Weitere Infos und Tickets: www.festspiele-breisach.de