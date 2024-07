100.000 Liter Emotionen: Zirkus Charles Knie kommt wieder nach Freiburg (Verlosung)

Der 2017 in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie gastiert vom 21. August bis 1. September endlich wieder in Freiburg auf dem Freigelände auf der Messe. Für die Tournee 2024 hat der weltklasse Zirkus das Konzept einem kompletten Relaunch unterzogen: es soll noch bunter, spektakulärer und vor allem lustiger werden. Dabei spielen 100.000 Liter Wasser, die bis zu 15 Meter hoch in die Zirkuskuppel katapultiert werden, eine zentrale Rolle.

Über 40 internationale und hochkarätige Artist:innen, Tänzer:innen, Sänger:innen und Comedians feiern mit dem Publikum eine echte Zirkus­party am tropischen Strand oder in den Tiefen des Meeres. „Wir verpacken einen ganzen Ozean in über 40 Sattelauflieger“, erzählt Sascha Melnjak, Inhaber und Geschäftsführer des Zirkus Charles Knie. Denn um den Traum von Sonne, Strand und Meer perfekt in die Kulisse eines Zirkuszeltes zu integrieren, benötigt der Zirkus unzählige Effekte, Licht, perfekten Sound und ganz viel Wasser.

Die Transformation des klassischen Zirkus ins Jetzt ist dem Zirkus Charles Knie also mehr als gelungen. Doch Sascha Melnjak betont, dass diese Show kein Bruch mit den Traditionen des Zirkus ist. Keine krampfhaft bemüht moderne Show, die dann schnell übers Ziel hinausschießt. „Wir sind weiterhin Zirkus im besten Sinne, eine echte „Feel-Good-Family-Show.“

Tickets und weitere Infos: www.zirkus-charles-knie.de

