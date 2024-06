10 Jahre für Kultur und Inklusion: Der KULTiG e.V. aus Müllheim feiert Jubiläum mit einem Festival im Juni

Der Verein KULTiG befasst sich seit 2014 mit der inklusiven Förderung von Kunst und Kultur. In den Räumlichkeiten des Werkzentrums Sankt Christoph in Müllheim, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, werden jedes Jahr rund zehn Veranstaltungen organisiert, die zugleich auch Inklusionsprojekte darstellen.

Menschen mit und ohne Behinderung können hier zusammenkommen und gemeinsam Konzerte, Theater, Lesungen oder Tanzabende und -nachmittage genießen. Vom 7.-9. Juni wird mit einem bunten Veranstaltungswochenende das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Das Team besteht aus insgesamt acht aktiven Mitgliedern, darunter auch Menschen mit Einschränkungen. „Freitagnachmittags werden die Klienten aufgeregt und sagen: „Wir gehen aufs Konzert!““, berichtet Andreas Rasp. Neben den Eintrittsgeldern und dem Gewinn des Getränkeverkaufs wird KULTIG e.V. durch regelmäßige Geldspenden finanziert.

10 Jahre KULTiG e.V.

Zum Start des Festivals wird Fireworks of Rock am 7. Juni, 20 Uhr wahre Bonbons der Rockgeschichte auf dem Freigelände am Werkzentrum (Eisenbahnstraße 1a, Müllheim.) präsentieren. Dann heißt es gemeinsam abrocken, feiern und in die Welt des Classic Rock mit Songs von Deep Purple, Queen, Foreigner, Led Zeppelin oder David Bowie eintauchen. Im Anschluss lädt DJ Carmo zur After Show_Party ein. Kartenreservierung: buero@kultig-ev.­de

Am 8. Juni, 16.20 Uhr geben HudO Rock- und Pop-Cover zum Besten, ab 19 Uhr lädt DJ Peter & Carmo zum Tanzen ein. Zum Jazzfrühschoppen lädt am 9. Juni, 11 Uhr Oskar & The Greenhorns ein. Der Pinot presto Pop-Chor gibt sein Programm um 14 Uhr zum Besten und ab ca. 15 Uhr gibt die Bigband Streulichter den Abschluss des Festivals. Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag sind kostenfrei, Spenden sind willkommen. Für leckere Drinks und feine Snacks wird vor Ort gesorgt.

Das Team des KULTiG e.V. freut sich über weitere aktive Mitglieder. Weitere Infos: Tel.: 0175 8138141,

kultigev@t-online.de www.kultig-ev.de