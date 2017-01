Neue Musiktheaterproduktion der Mondo Musical Group “Hinterwald” Die studentische Mondo Musical Group begeistert seit 10 Jahren ihr Publikum. Originell und lustig, frisch und frech, bunt und schräg, sprühend vor Spielfreude und immer auf einem hohen gesanglichen und tänzerischen Niveau. Die neue Musicalproduktion „Hinterwald“, aus der Feder der Regisseurin Stephanie Heine und des Komponisten Rafael Orth, handelt von einer Gruppe Freiburger Studierender, die auf einer Exkursion im Schwarzwald von einem Unwetter überrascht werden. Vier von ihnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, suchen Schutz in einer Höhle. Als sie diese wieder verlassen, finden sie sich plötzlich in einem scheinbar ganz anderen Wald wieder, wo sie von märchenhaften und grotesken Gestalten als Auserwählte willkommen geheißen werden. Der Weg aus dieser anderen Welt, die sich Hinterwald nennt, ist mit seinen Prüfungen und Herausforderungen für die vier schließlich auch der Weg zu sich selbst. Anhand bearbeiteter Arrangements von Songs aus Pop, Rock und Musical sowie eigener Kompositionen entspinnt sich eine mitreißende Geschichte, deren Ende die große Synthese birgt… oder eben auch nicht. Premiere ist am 12. Januar, 20 Uhr, in der MensaBar. Weitere Aufführungen: 13./14./20./21./27./28./29. Januar, jew. 20 Uhr. Infos & Tickets: www.mondomusical.de Dostojewskis „Schuld und Sühne“ im Theater der Immoralisten Mareike Mikat inszeniert „Nathan der Weise“ im Theater Freiburg » Einen Kommentar schreiben

