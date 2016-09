In eigener Sache: Kultur Joker ist Partner der badenova bei der gemeinsamen App „Wunderfitz“ Regionale Nachrichten, Veranstaltungstermine, Auskünfte und mehr in einer App

Schnelle Orientierung im Alltag und bei der Freizeitgestaltung: Dafür steht Wunderfitz. Nachrichten, Veranstaltungstermine, Regiowetter oder die beste Busverbindung zum gewünschten Ziel – Wunderfitz bietet sowohl einen schnellen Überblick als auch Informationen en detail. Nicht umsonst ist sie nach der liebevollen badischen Bezeichnung für einen besonders neugierigen, interessierten und immer bestens informierten Zeitgenossen benannt. In der App finden Sie die Veranstaltungstermine aus der gedruckten Ausgabe des Kultur Joker, einen umfassenden Ausblick über kommende Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und viele weitere Kulturveranstaltungen in Freiburg und Umgebung sowie zwischen der Ortenau und Basel. Darüber hinaus hält Wunderfitz Neuigkeiten von Vereinen wie dem SC Freiburg parat, über Christian Streichs Aufstellung für den kommenden Spieltag informiert die App ebenso wie über Termine und Spielpläne der zahlreichen kleineren Vereine der Region. Die VAG Freiburg steuert ihren digitalen Fahrplan bei, der in Echtzeit Auskunft über die Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs liefert. Zum Start von Wunderfitz konzentriert sich das Angebot auf die Städte Freiburg, Bad Krozingen, Breisach und Neuenburg am Rhein – weitere werden folgen. Mit den Öffnungszeiten der Rathäuser, den wichtigsten Neuigkeiten aus den Gemeinderäten und einem Baustellenmelder hält Wunderfitz seine Nutzerinnen und Nutzer immer auf dem aktuellen Stand. www.wunder-fitz.de „Freiburg Health Race“ im Mooswald » Einen Kommentar schreiben

