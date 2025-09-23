Warum werden wir nicht wahrgenommen? Im Gespräch mit Christoph Wasser, Landwirtschaftsmeister und Initiator des Höfe-Festivals

Christoph Wasser, Begründer der 2022 gestarteten Online-Plattform Marktplatz LandKultur, ist auch Initiator der Höfe-Festivals. Als Landwirtschaftsmeister kennt er die Situation und auch Anliegen südbadischer Landwirtschaft. Elisabeth Jockers befragte ihn zum Festival und sprach mit ihm über die Verbundenheit zur Natur und dem 500. Jahrestag des Bauernaufstandes.

Kultur Joker: Herr Wasser, die vierte Ausgabe des Höfe-Festivals steht vor der Tür. Hat sich Ihre Vision verändert?

Christoph Wasser: Landwirtschaft wird stark durch äußere Rahmenbedingungen geprägt, die nicht unbedingt einfach sind. Und darum verschwinden auch so viele Betriebe. Deshalb ist es ganz wichtig, einen Blick darauf zu werfen, was Landwirtschaft wirklich bedeutet und was es für Möglichkeiten gibt. Darum ging es mir bei diesem Festival von Anfang an und diese Vision trage ich weiter.

Kultur Joker: Landwirtschaft ist am Ende mehr als „nur“ Nahrungserzeugung.

Wasser: Es ist viel mehr, auch eine Verbundenheit mit dem Land, das man bewirtschaftet und der Natur, mit der wir arbeiten.

Kultur Joker: Um diese Verbundenheit darzustellen, bieten sie u.a. ein vielseitiges Rahmenprogramm an, u.a. zur „Stärkung alter Kulturlandschaft und Artenvielfalt durch bäuerliche Landwirtschaften“.

Wasser: Ja, das ist der Vortrag von Reinhold Treiber, Geschäftsführer vom Landschafts- und Verhaltensverband vom Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, mit dem ich auch viele Jahre zusammengearbeitet habe. Anschließend gibt es ein Podiumsgespräch zum Thema. Da geht es mir darum, dass die Landwirte sichtbar werden und berichten können, was Landwirtschaft für sie bedeutet und warum sie diesem Beruf nachgehen. Darunter auch viele jüngere Leute.

Kultur Joker: Auch in der Landwirtschaft steht vielerorts ein Generationswechsel an. Merken Sie hier andere Perspektiven auf Landwirtschaft?

Wasser: Friedbert Schiller, der lange im Bauernverband tätig war, sagte einmal, dass Landwirtschaft eine Lebensart ist. Diesen Wunsch sehe ich auch bei den nachrückenden Generationen. Damit das aber funktioniert, muss man auch davon leben können. Es ist natürlich ganz klar, dass in der Industrie besser Geld verdient werden kann, auch ist Landwirtschaft kein 40 Stunden Job. Der Wunsch danach, wahrgenommen zu werden, ist in allen Generationen stark.

Kultur Joker: Wie kann man das denn verbessern? Was sind die Stellschrauben?

Wasser: Die Stellschrauben sind natürlich die Verbraucher. Sie entscheiden jeden Tag, was sie zu sich nehmen. In unserer Region haben wir die Möglichkeit direkt beim Erzeuger im Hofladen zu kaufen – auf dem Höfe-Festival kann man die Landwirtinnen und Landwirte kennenlernen und vielleicht entscheidet sich der ein oder andere dazu, direkt dort zu kaufen. Das kann auch dabei helfen, den Zusammenhang zwischen unserer Natur und der Landwirtschaft wieder besser zu verstehen.

Kultur Joker: Das Höfe-Festival öffnet bewusst Räume zur Begegnung und zum Austausch.

Wasser: Ja, genau. Wir bewegen uns heute zu einem großen Teil in der digitalen Welt und da fehlt in meinen Augen häufig die Verbindung zueinander. Und diese Verbindung herzustellen, ist auch ein ganz großes Anliegen.

Kultur Joker: In diesem Jahr jährt sich der Bauernaufstand zum 500. Mal. Ist das ebenfalls Thema beim Fetsival?

Wasser: Ja, unter anderem wird das Theater. R.A.B. dazu ein Stück präsentieren. Dass wir heute frei sind, haben wir dem Bauernaufstand zu verdanken. Damals sind sie auch gegen die Obrigkeit, gegen die Feudalherrschaft und auch gegen die Kirche und die damit verbundene Knechtschaft aufgestanden. Bei den Bauerndemonstrationen im vergangenen Jahr ging es um Ähnliches. Ohnmachts- und Abhängigkeitsgefühle und nicht zu wissen, wie es für den Betrieb weitergehen kann. Warum werden wir nicht wahrgenommen, mit dem, was wir machen? Mit unseren Problemen? Das treibt die Landwirtinnen und Landwirte heute wieder um.

Kultur Joker: Lieber Herr Wasser, vielen Dank für das Gespräch, wir freuen uns auf das Höfe-Festival!

Beitragsbild: Christoph Wasser © Marktplatz Landkultur