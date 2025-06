Trödelparadies für Schnäppchenliebhaber:innen: Das Flohmarktfest auf der Habsburgerstraße im Juni

Die Habsburgerstraße verwandelt sich am 28. Juni, zwischen 9 und 16 Uhr in ein Paradies für Schnäppchenjäger:innen, Bummelfans und Trödelfreund:innen. Der traditionelle Straßenflohmarkt versammelt über 300 private Aussteller:innen vom Europaplatz bis zur Schänzlestraße auf einer Strecke von 1,4 Kilometern. Auch in diesem Jahr sind ausschließlich private Verkäufer:innen zugelassen, kommerzielle Händler:innen und Neuwaren sind nicht erwünscht. Angeboten werden Second-Hand-Schätze, Raritäten, Bücher, Kleidung, Haushaltsgegenstände, Kunsthandwerk und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl sorgt ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot entlang der Flohmarktstrecke. Foodtrucks, Essensstände und süße Leckereien laden zum Verweilen und Genießen ein.

Die Aufbauarbeiten beginnen am Veranstaltungstag nach der letzten Straßenbahnfahrt um 8:15 Uhr. Ab 9 Uhr darf offiziell verkauft werden. Der Flohmarkt endet um 16 Uhr, der Abbau darf erst danach beginnen. Die Einnahmen des Flohmarkts kommen einem Herzensprojekt der IG Habsburgerstraße e.V. zugute. Sie ermöglichen es, die roten Herrnhuter Sterne in der Winterzeit beizubehalten. Die festlichen Lichter sorgen jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit für Wärme, Atmosphäre und Freude in der Straße.

Weitere Infos: habsburgerstrasse.­de