Lesen unter freiem Himmel: Das Open-Air-Literaturfestival „StadtLesen“ lädt in Freiburg zum gemeinsamen Schmökern, Zuhören und Entdecken ein

Vom 10. bis 13. Juli lädt das Open-Air-Literaturfestival „StadtLesen“ zum gemeinsamen Schmökern, Zuhören und Entdecken ein. Der Münsterplatz wird mit bequemen Sitzkissen dabei zum großen Outdoor-Wohnzimmer. Von Donnerstag bis Samstag beginnt das Festival jeweils um 15 Uhr und läuft bis zum Einbruch der Dunkelheit, am Sonntag schon ab 9 Uhr. Am 10. Juli, 19:30 Uhr eröffnet Katharina Hagena mit einer Lesung aus ihrem Roman „Flusslinien“ das Festivalprogramm. Mit feinem Humor und poetischer Sprache erzählt sie eine generationsübergreifende Geschichte über Vertrauen, Loslassen und Neubeginn. Am 11. Juli, 15 Uhr lädt das Sprachcafé Deutsch der Stadtbibliothek zum Integrationslesetag. Am 12. Juli folgen gleich zwei Highlights: Um 15:30 Uhr liest Astrid Lehmann aus „Nur ein kurzer Sommer“, einem berührenden Roman über Liebe, Verlust und Krieg. Um 17:30 Uhr geht es weiter mit „Thomas Bookclub LIVE“, dem beliebten Booktoker, der Bücher mit Witz, Tiefgang und Herz vorstellt. Der 13. Juli ist Familienlesetag und beginnt um 15 Uhr mit dem Theater Budenzauber. Das einfühlsame Stück „Gegenüber-Insel“ ist ein poetisches und humorvolles Theatererlebnis über Fremdsein und Freundschaft für Kinder ab vier Jahren. Ab 16:30 Uhr erzählt Rosa Müller-Gantert vom Theater Karawane märchenhafte „Geschichten aus allen vier Winden“ mit Figuren, Papierzeichnungen und Erzählkunst aus aller Welt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Weitere Infos: stadtbibliothek.freiburg.de