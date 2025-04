Hoffnung und Zärtlichkeit: Die 41. Schwule Filmwoche startet im April in Freiburg

Ab dem 30. April öffnet das älteste durchweg bestehende queere Filmfest im deutschsprachigen Raum wieder seine Pforten. 21 Langfilme und Dokus sowie zwei Kurzfilm-Programme werden im Freiburger Kino Kandelhof präsentiert. Zur Eröffnung am 30. April gibt es einem Sektempfang und zwei Filme. Um 20 Uhr wird mit dem Film „Duino“ gestartet. Juan Pablo Di Pace und Andrés Pepe Estrada zeigen mit ihrem Debütfilm eine Geschichte voller Hoffnung und Zärtlichkeit, ohne in reinen Kitsch abzudriften. Die Geschichte über unausgesprochene Liebe und den Verlust der ersten Leidenschaft floriert vor der Kulisse der Mittelmeerküste. Danach um 22.30 Uhr wird der Film „Queerpanorama“ vorgeführt. Mitten im kaputten Hongkong versucht ein schwuler Mann, sich selbst zu finden. Dafür schlüpft er in die Identitäten von Männern, mit denen er Sex hat, und nimmt diese neue Persona jeweils mit in sein nächstes Sex-Date. Vor dem eigentlichen Festival gibt es am 13. April, 20:30 Uhr den Countdowns im Harmonie Kino mit einem exklusiv zusammengestellten Best of der Kurzfilm-Programme 2021-23. Zusätzlich präsentiert Dieter Weißenberger seine Fotografien „Oxygen“ in einer Vernissage schon am 29. April, 19 Uhr im Jos Fritz-Café.

Tickets: schwule-filmwoche.de