Die Straßengalerie Riegel bringt Kunst auf besondere Weise ins öffentliche Leben

Die Riegler Kunstszene ist lebendig – vor Ort leben etwa 25 Kunstschaffende, die seit den 1990er Jahren Kunst durch verschiedene Aktionen in den öffentlichen Raum tragen.

2021 startete ein neues Kunst-Projekt: die Straßengalerie Riegel, die an bisher 30 Ausstellungsorten 40 Arbeiten örtlicher Künstler*innen zeigt und zu einem künstlerischen Spaziergang durch Riegel einlädt.

Das besondere: Die Ausstellungsorte sind private Hausfassaden, an denen für ca. 2 Jahre ein großflächiges, auf Aluminium-Dibond-Tafeln gedrucktes, wetterfestes Kunstwerk eines Riegeler Künstlers angebracht wird. So entsteht eine wohl einzigartige Open Air Galerie, die Kunst auf besondere Weise in das öffentliche Leben integriert.

Wer ein Teil der Straßengalerie Riegel werden möchte, kann sich über den Onlinekatalog den Kunstschaffenden sowie das Werk aussuchen. Die Straßengalerie finanziert sich über Sponsor*innen.

Weitere Infos, Online-Katalog, Ausstellungsplan: kunst-in-riegel.de