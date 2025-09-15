Die Emmendinger Altstadt wird zur Leinwand: Der 59. Künstlermarkt und das 16. Musikfestival „Rhythmus unter freiem Himmel“ locken nach Emmendingen

Zwischen historischen Fassaden, Kopfsteinpflaster und spätsommerlicher Stimmung verwandelt sich das Emmendinger Stadtzentrum zum 59. Mal in ein lebendiges Kunst- und Kulturfestival. Wer durch die engen Gassen rund um das Markgrafenschloss schlendert, entdeckt an jeder Ecke Neues. Über 180 Aussteller aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland präsentieren eine breite Vielfalt an Werken. Von Bildern und Skulpturen über Textiles, Keramik bis hin zu originellen Metallfiguren kann gestaunt und gekauft werden (20. September: 10 – 18 Uhr, 21. September: 11 – 18 Uhr). Viele Künstlerinnen und Künstler gewähren den Besuchern dabei direkte Einblicke in ihr Handwerk.

Besonders sehenswert ist die Straßenmalerei an der Stadtmauer und am Stuckschen Haus. Hier sind nicht nur Profis am Werk, auch Kinder und Erwachsene können selbst zu Künstlern werden. Die Straßenkünstler von ARTenvielfalt stehen mit Tipps und Techniken zur Seite (20. September: 11 – 17 Uhr, 21. September: 11 – 16 Uhr). Parallel findet der Straßenmalkunstwettbewerb „Malerische Altstadt“ statt, bei dem freie Künstler:innen um den Publikumspreis „Goldener Pinsel“ kämpfen. Die Preisverleihung findet am 21. September, ab 17 Uhr im Schlosskeller statt. Rund ums Stucksche Haus laden zudem verschiedene Aktionen kleine und große Besucher zum Mitmachen ein. Ein Highlight für Familien ist der Alpaka-Spaziergang. Kinder können in Begleitung erfahrener Führer Alpakas durch den Goethepark führen und so ein besonderes Naturerlebnis genießen.

Zeitgleich läuft der 16. Straßenmusikwettbewerb „Rhythmus unter freiem Himmel“, bei dem sieben Gruppen mit insgesamt 18 Musikern an verschiedenen Orten der Altstadt auftreten (20. September: 11 – 17 Uhr, 21. September: 11 – 15 Uhr). Am 20. September, 19 Uhr treffen sich Musikliebhaber:innen zur „Saturdaynight-Session“ im Schlosskeller, bei der Musiker des Wettbewerbs gemeinsam musizieren. Bei freiem Eintritt sind Zuhörer:innen herzlich willkommen. Am Sonntag ab 16 Uhr folgt im Schlosskeller die feierliche Abschlussrevue mit der Verleihung des Publikumspreises „Emmendinger Flöte“. Die Besucher entscheiden mit ihrem „Hutgeld“, welche Gruppe die eigens von der Emmendinger Goldschmiedemeisterin Susanne Altmiks entworfene edle Silbernadel als Trophäe erhält.

Weitere Infos: emmendingerkuenstlermarkt.de

Beitragsbild: Sieben Musikgruppen kämpfen um die „Emmendinger Flöte“; Copyright: Emmendinger Künstlermarkt