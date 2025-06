750 Jahre Schwarzwaldgeschichte: Schonach feiert großes Stadtjubiläum und lädt zu zahlreichen Veranstaltungen ein

Zwischen dunklen Tannen, sanften Hügeln und klaren Bächen liegt eine der ältesten und zugleich eigenwilligsten Kulturlandschaften Süddeutschlands: der Schwarzwald. Was heute als beliebtes Ausflugsziel, Wanderregion und Sehnsuchtsort für Naturliebhaber gilt, war über Jahrhunderte ein raues, schwer zugängliches Terrain. Dichte Wälder, lange Winter und isolierte Täler machten das Leben mühsam. Und doch entstanden hier Dörfer, Gemeinschaften und Traditionen, die die Region bis heute prägen. Schonach im Schwarzwald, das im Jahr 2025 sein 750-jähriges Bestehen feiert, ist ein lebendiges Beispiel für diese Entwicklung.

Wie viele Orte des Mittelgebirgsgebietes geht auch Schonach auf das Hochmittelalter zurück, als Klöster begannen die abgelegenen Täler zu erschließen. Die Besiedlung begann mit Rodung, bis schließlich genügend Fläche für Höfe, Weideflächen und Felder gewonnen war. Diese frühe Form der Landschaftsgestaltung war von Entbehrung geprägt und zugleich der Anfang einer jahrhundertelangen bäuerlichen Kultur. Schonach wurde 1275 erstmals urkundlich erwähnt, besaß damals bereits eine Pfarrkirche und war Teil der Herrschaft Triberg, die später zu Vorderösterreich gehörte.

Heute erinnert wenig an die entbehrungsreiche Anfangszeit. Wer durch den Ort geht, sieht gepflegte Höfe, liebevoll erhaltene Häuser und nicht zuletzt ein Wahrzeichen der Region: die größte Kuckucksuhr der Welt. Doch die Geschichte lebt weiter in der Architektur, in den Erzählungen der Menschen, im Selbstverständnis der Gemeinde. Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Schönwald, die im selben Jahr ebenfalls ihr 750-jähriges Bestehen begeht, wird das Jahr über gefeiert. Das Eröffnungsfest findet in Schonach statt, das Finale in Schönwald. Dazwischen gibt es Ausstellungen, Theater, Musik und Dokumentationen zur Ortsgeschichte. Ein besonderes Highlight ist das Jubiläumswochenende am 5. und 6. Juli an der Langenwaldschanze. Am 5. Juli, 19:30 Uhr tritt DJ Ötzi mit Band auf. Beim Familientag am 6. Juli gibt es spaßige Angebote für Groß und Klein mit einer Kinderolympiade, Bastelstationen, Vereinsständen und kulinarischen Genüssen.

Was mit wenigen Höfen in einem abgelegenen Tal begann, ist heute eine lebendige Gemeinde. Das Jubiläum 2025 ist damit nicht nur eine Feier des langen Bestehens, sondern ein Ausdruck von Identität, Herkunft und Zusammenhalt im Herzen des Schwarzwalds.

Weitere Infos und Veranstaltungen: 750jahreschonach.de