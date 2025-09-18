Zwischen Zeichenkunst und Streamingkultur: Bei der Comic Con Freiburg am 20. und 21. September nimmt Fantasie Form an

Stormtrooper schlendern neben Zauberlehrlingen durch die Hallen, während Captain Marvel einem Dämonenjäger den Weg zur Manga-Area weist. Fantasie wird auf der Comic Con Freiburg nicht nur ausgestellt, sie wird gelebt. Am Wochenende des 20. und 21. September, je von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich das Freiburger Messegelände in einen Treffpunkt der Popkultur. Bereits zum vierten Mal lädt die Comic Con Freiburg Fans von Comics, Manga, Science-Fiction und Fantasy zu einem Wochenende voller Kreativität, Begegnung und Begeisterung ein.

Was in den 1970er-Jahren in den USA als kleine Fan-Treffen für Comic-Sammler begann, hat sich längst zu einem globalen Phänomen entwickelt. Comic Conventions, kurz Comic Cons, sind heute bedeutende Treffpunkte für Liebhaberinnen von Comics, Manga, Anime, Science-Fiction, Fantasy, Gaming und Popkultur. Weltweit ziehen sie Millionen Besucherinnen an. Dabei geht es längst nicht mehr nur um gezeichnete Panels oder Superhelden, vielmehr spiegeln Comic Cons den Zeitgeist einer kreativen, offenen und digital vernetzten Generation wider.

Zwei Tage lang wird die Messe zum Schauplatz für Cosplayer, Künstler:innen und all jene, die sich in fiktiven Universen ebenso zu Hause fühlen wie im echten Leben. Besucher:innen dürfen sich auf ein umfangreiches Programm freuen, darunter zwei Cosplay-Contests, Workshops, liebevoll kuratierte Ausstellungen und eine große Händlermeile mit nerdigem Sammelgut und einzigartigen Fan-Artikeln. Ein besonderes Highlight ist die neue Streaming- und Podcast-Area, in der live mitverfolgt werden kann, wie leidenschaftlicher Nerd-Talk zu kreativem Content wird. Hinzu kommen zahlreiche Foto-Spots, Meet & Greets mit Szenegrößen sowie Raum für Austausch und Vernetzung innerhalb der Community. Ob im Kostüm oder als Beobachter:in: Willkommen sind all jene, die sich für die bunte Welt zwischen Panels, Pixeln und Paralleluniversen begeistern.

Weitere Infos: comicconfreiburg.de

Bild: Copyright: Mario Spencer/pexels