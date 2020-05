Kunst | Mai 2020 | von Redaktion ZKM: Streaming-Festival zur Eröffnung der Ausstellung “Critical Zones” Am Freitag, den 22.05.2020 um 18 Uhr startet das ZKM in ein besonderes Wochenende. Gefeiert wird die Eröffnung der Ausstellung “Critical Zones” mit einem Streaming-Festival, dass über das gesamte Wochenende verteilt dem Publikum besondere virtuelle Vernastaltungen zum Thema der Ausstellung ermöglicht. Auf der Website des Museums und dem ZKM-Youtube-Kanal werden live Vorträge, Filme, Theaterstücke, Führungen und Künstlergespräche übertragen. Ebenfalls live werden Workshops und Diskussionspodien mit der Öffentlichkeit geführt. Ein Telegram-Kanal wird fortwährend die Gelegenheit bieten, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu geben und zu diskutieren. Gemeinsam denken und sprechen Publikum, Künstler*innen und Expert*innen über den Zustand unserer Erde und diskutieren eine neue Erdenpolitik. Die Ausstellung kann zudem natürlich auch virtuell (hier klicken) besucht werden. Oper trotz Corona: Der Tod in Venedig »

