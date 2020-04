Kunst | April 2020 | von Redaktion ZKM digital erleben: „bauhaus.film.expanded“ mit Rahmenprogramm © Kaj Delugan Aufgrund der aktuellen Situation wird das ZKM rund 50 Bauhaus-Filme der einmaligen Ausstellung „bauhaus.film.expanded“ digital zugänglich machen und durch ein Rahmenprogramm erweitern: Bauhaus-Expert*innen beteiligen sich mit Live-Gesprächen und Kurzvorträgen am Zusatzprogramm, moderieren wird Teresa Retzer. Unter den Gästen sind die Kuratoren der Ausstellung, sowie die Expert*innen Dr. Jeannine Fiedler, Boris Friedewald, Prof. Jan Knopf, Martin Reinhart, Rolf Sachsse und Paula Schwerdtfeger, sowie die Filmemacherinnen Jutta Hercher, Maria Hemmleb und Antonia Lerch. Die Reihe startet am Donnerstag, den 16.04.2020, um 19 Uhr mit einem Vortrag von Boris Friedewald und einer Live-Diskussion zwischen den Exper*innen Markus Heltschl und Paula Schwerdtfeger. Bis zum 17.05.2020 werden jeden Donnerstag über die Ausstellungsseite weitere Filme, begleitet von Live-Events um 18 Uhr, bereitgestellt. Die Veröffentlichungen folgen den Themenblöcken der Ausstellung im realen Raum. © ZKM Nach heutigem Stand der Forschung haben 28 Bauhäusler*innen an Filmen oder Lichtprojektionen gearbeitet. Die Verfolgung durch Nationalsozialisten, Emigration und Krieg vernichteten Teile der Bauhaus-Filme und bewirkten einen abrupten Einschnitt in die Entwicklung der deutschen Filmkunst. bauhaus.film.digitally.expanded macht Filme online zugänglich, von denen viele als verschollen galten oder bisher nicht originalgetreu vorgeführt wurden. Viele der Werke wurden für die Ausstellung neu digitalisiert und restauriert und sind erstmals in originaler Vorführgeschwindigkeit, Farbigkeit und mit dem richtigen Ton zu sehen. © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Foto: Felix Grünschloß So wird beispielsweise direkt zur Eröffnung am 16.04.2020 der erst im vergangenen Jahr wiedergefundene Film Tönendes ABC von László Moholy-Nagy online zur Verfügung gestellt. Fortgeführt wird das Begleitprogramm am 19.04.2020 mit Vorträgen und Dokumentarfilmen über Ellen Auerbach (geb. Rosenberg) und Grete Stern. Die von Markus Heltschl, Thomas Tode und Peter Weibel kuratierte Ausstellung legt einen besonderen Fokus auf die Rolle der filmenden Bauhaus-Frauen, deren Autorinnenschaft bislang oft unerwähnt blieb. Neben Ellen Auerbach waren auch Ella Bergmann-Michel, Lore Leudesdorff und Ré Soupault (geb. Niemeyer) als Filmemacherinnen am Bauhaus aktiv. Weitere Infos: www.zkm.de/bauhaus-film-expanded Film-Release und Programm zu “bauhaus.film.digitally.expanded”:

Donnerstag,16.04.2020: Filmveröffentlichung zu Block I: Erweiterte Filmformen ExpertInnen: Boris Friedewald, Markus Heltschl, Paula Schwerdtfeger Donnerstag, 23.04.2020: Filmveröffentlichung zu Block II: Politische und Experimentelle Filmessays ExpertInnen: Dr. Jeannine Fiedler, Rolf Sachsse Donnerstag, 30.04.2020: Filmveröffentlichung zu Block III: Architekturfilme ExpertInnen: Markus Heltschl, Thomas Tode Donnerstag, 07.05.2020: Filmveröffentlichung zu Block IV: Abstrakte Filme ExpertInnen: Markus Heltschl, Thomas Tode Zusätzlich gibt es jeden Sonntag um 18 Uhr ein Rahmenprogramm, zu dem insbesondere dokumentarische Filme über BauhäuslerInnen gezeigt werden. Diese Filme des Begleitprogramms sind über einen Zeitraum von 48 Stunden auf zkm.de online zu sehen. Das Rahmenprogramm besteht aus Live-Gesprächsrunden zwischen ExpertInnen und FilmemacherInnen. Alle Live-Events finden donnerstags und sonntags um 18 Uhr statt und können später über www.zkm.de abgerufen werden. Sonntag, 19.04.2020: Rahmenprogramm: Ellen Auerbach I und II ExpertInnen: Markus Heltschl. Thomas Tode, Antonia Lerch Sonntag, 26.04.2020: Rahmenprogramm: Symphonie Diagonale Revisited ExpertInnen: Markus Heltschl Sonntag, 03.05.2020: Rahmenprogramm: Ella Bergmann-Michel ExpertInnen: Jutta Hercher, Maria Hemmleb Die Kunst als Hoffnung »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung