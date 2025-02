Zauberhafte Showerlebnisse: Das Ballett „Schwanensee“ und die Musik-Show „die Eiskönigin“ kommen nach Offenburg

Die Geschichte um die verzauberte Schwanenprinzessin, die nur durch die wahre Liebe erlöst werden kann, ist weltberühmt. Das Ballett erzählt die Geschichte von Prinz Siegfried, Prinzessin Odette und dem Zauberer Rotbart – erzählt durch das Grand Ukrainian Ballet. Werden Prinz Siegfried und die schöne Odette, der ein böser Zauber nur nachts erlaubt, für einige Stunden in ihrer menschlichen Gestalt zu wandeln, zusammenfinden? Zu sehen am 14. Februar, 20 Uhr, in der Oberrheinhalle in Offenburg.

Ebenfalls dort lädt am 26. Februar, 19 Uhr, die Musik-Show Eiskönigin zu einem musikalischen Spektakel auf dem Eis ein. Nach einer Tournee und zahlreichen ausverkauften Vorstellungen erstrahlt die Musik-Show Eiskönigin 1&2 auf Eis in neuem Glanz. Pop-Songs, Musical-Solist:innen, Eistänzer:innen, Akrobat:innen sowie ein LED-Bühnenbild begeistern die ganze Familie und erzählen die Geschichte der Schwestern Elsa und Anna und ihren Abenteuern mit dem liebenswürdigen Schneemann Olaf.

Tickets: highlight-concerts.de