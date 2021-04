Yuno Guo & Highlex mit den Bretterbude Members – Impro-Tanz und Techno in der Bretterbude (30. April, 20 Uhr)

Am Freitag bebt endlich wieder der Boden im Wohnzimmer der Bretterbude. Wo sich seit über einem sich der Staub ansammelt kommt wieder Leben in die Bude. Zum Anlass des 1. Mai, können Interessierte Impro-Tanz und Techno verfolgen. Es geht auf eine Reise durch die Zeit: Widerstand, Wachstum und Sichtbarkeit sozialer Ungleichheiten. Und in der Gegenwart wird die Decke abgestrampelt, welche über die Kulturszene gelegt wurde.

Los geht es am Freitag, 30. April um 20 Uhr. Tickets und Infos: https://www.infreiburgzuhause.de/bretterbude-on-ifz/