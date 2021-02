„Wozu Kunst?“ Online-Dialog mit Dr. Julia Galandi-Pascual & Dr. Carsten Gerhard (Peac Museum, 2. Februar, 19 Uhr)

In einem rund 40-minütigen Onlinedialog am Dienstag, 2. Februar, 19 Uhr, spricht die Direktorin des PEAC Museums Freiburg, Dr. Julia Galandi-Pascual, mit dem Kulturmanager Dr. Carsten Gerhard über die Corona-Pandemie, Strategien der Politik und die damit aufgekommene Frage, ob und inwiefern Kunst „systemrelevant“ ist. Im Rahmen dieses Gesprächs findet das neue Dialogprojekt „Wozu Kunst“ seinen Ausgangspunkt.

Kunst ist existentiell. Bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, Literatur, … Die Kunst in einem umfassenden Sinne verstanden ist nicht ablösbar vom Menschen selbst. Warum ist das so? Wozu „macht“ der Mensch Kunst? Und warum setzen wir uns als Betrachter*in, Zuhörer*in oder Leser*in der Kunst aus? Das Projekt „Wozu Kunst?“ möchte sich dieser Frage widmen und gemeinsam mit Expert*innen aus der Szene Gedanken und Argumente sammeln und erwägen. Diese Gedankensammlung erfolgt in Form von Texten und Gesprächen mit Künstler*innen und Kulturschaffenden. Ziel ist, nach und nach eine diverse und perspektivenreiche Zusammenschau zu entwickeln. In diesem Rahmen setzt “Wozu Kunst” den Fokus zuerst auf die Funktionen von Kunst in unserer Gesellschaft.

Im Jahr 2021 wird das Projekt des PEAC Museums Positionen von Künstler*innen, Kulturschaffenden und Expert*innen verschiedenster Gattungen (Bildende Kunst, Musik, Theater, Literatur etc.) zu dieser grundlegenden Frage sammeln. Weitere Gesprächspartner*innen im Rahmen von „Wozu Kunst“ werden unter anderem die Komponisten Enjott Schneider, Johannes X. Schachtner und Gordon Kampe, der Neuropsychologe und Musikmediziner Prof. Eckart Altenmüller, die Museumsleiterin Dr. Sylvia Schoske, Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, die Prähistorikerin Prof. Brigitte Röder, die Museumsdirektorin des Museums für Konkrete Kunst in Ingolstadt, Dr. Simone Schimpf, sein.

Das erste Onlinegespräch der Dialogreihe “Wozu Kunst?” mit Dr. Julia Galandi-Pascual, PEAC-Museum Freiburg, findet am 2. Februar, 19 Uhr statt.

Hier geht’s zum kostenfreien Stream via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81575286895. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und hinterher unter www.wozu-kunst.de veröffentlicht. Interessierte sind herzlich zu dem Onlinedialog eingeladen.