Das Streamingprojekt #inFreiburgzuhause geht in die nächste Runde. Am 15. Juli, 20 Uhr spielen The Brothers live aus der Wodanhalle. The Brothers spielen klassische Rocksongs mit zwei Gitarren, Bass und Drums sowie vierstimmigem Satzgesang. Es steht immer eine starke Melodie im Vordergrund, getragen von filigraner Gitarrenarbeit und souveränem Handwerk der Rhythmusgruppe.

Live streamen auf: https://www.infreiburgzuhause.de