„Within your Body“ – Tanzworkshop mit Anna Nowicka geht nach großem Andrang in die zweite Runde

Nach dem ersten Tanzworkshop „Dreaming Body“ mit Anna Nowicka im Februar 2021, wird nun aufgrund der hohen Nachfrage ein weiterer Tanzworkshop unter dem Titel „Within your Body“ angeboten. Auch diesmal leitet Anna Nowicka die Teilnehmenden an, sich mit sich selbst und dem eigenen Inneren auseinanderzusetzen und dies schließlich in Bewegung zu übersetzen. Ziel ist es, die uns innewohnenden Muster und linearen Logiken aufzuheben und zu erfahren, wie durch Achtsamkeit und dem Verweilen im Hier und Jetzt eine unbekannte Freiheit spürbar werden kann.

Anna Nowicka ist Tänzerin und Choreografin aus Berlin. Sie absolvierte ihr Studium an der Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) und schloss einen MA in Choreografie an der HfS Ernst-Busch sowie einen MA in Psychologie an der Warschauer Universität ab. Dazu kommt die Grundausbildung in Systemischer Therapie. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach anerkannt und ausgezeichnet. Unter anderem erhielt Nowicka den DAAD-Preis und mehrere Stipendien für Tanz und Choreografie. In ihrer Arbeit und Forschung beschäftigt sie sich vor allem mit Träumen, Vorstellungskraft und Unterbewusstsein. In den letzten Jahren kam auch noch der Aspekt der Bedrohung dazu. Dieser basiert laut Nowicka auf den sich häufenden Katastrophen die weltweit stattfinden. Die Bedrohung die von diesen Katastrophen ausgeht und wie man damit umgehen kann, sind in ihre Themenpalette hineingewachsen. Die Corona-Pandemie scheint diese Perspektive nun zu bestärken.

Der Workshop unter englischsprachiger Anleitung findet ab dem 10. Mai jeden Montag zwischen 18 und 20 Uhr statt: Mo 10.05., Mo. 17.05., Mo. 24.05., Mo. 31.05. Die Teilnahme ist kostenfrei und an keinerlei Vorkenntnisse gebunden. Weitere Infos: www.theater.freiburg.de