Willkommen zu 900 Jahre Freiburg: Aktionsangebot RVF WelcomeKarte

Sie erhalten Besuch zum Stadtjubiläum? Dann erkunden Sie gemeinsam mit Bus und Bahn oder Leihfahrrad die Stadt, genießen den Ausblick vom Schauinsland oder erkunden die Städtischen Museen.

Das alles ist bis Jahresende mit der RVF WelcomeKarte möglich: Mit dem 3-Tage-KombiTicket für den ÖPNV im ganzen RVF und für die Schauinslandbahn gibt es freien Eintritt in alle fünf Städtischen Museen Freiburgs. Zusätzlich erhält man einen Gutscheincode für den 3-Tage-Tarif von Frelo, dem Freiburger Fahrradverleihsystem.

Mit der bestehenden Ermäßigung auf die offenen Stadtführungen sind bis zu 12 Euro Ersparnis drin bei einem unverändert günstigen Gesamtpreis der WelcomeKarte von 26 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Kinder. Einfacher, klima- und kostenfreundlicher kann Ihr Besuch Freiburg und die Regio nicht kennenlernen.

Die WelcomeKarte ist per App oder online an VAG Verkaufsstellen sowie im SBG KundenCenter am Busbahnhof und an der FWTM Touristen Information am Rathausplatz erhältlich.

Weitere Infos: www.rvf.de/welcomekarte

P.S. Sie als Gastgeber*in besitzen eine RegioKarte? Damit gibt es Rabatt bei der Schauinslandbahn und als Abonnent*in 30 Freiminuten pro Fahrt mit Frelo.

