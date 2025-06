Whyl und die nachhaltige Rebellion: Ein Diskussions- und Liederabend im EWS-Store und das Schönauer Stromseminar im Juni

Was hat den Protest gegen das geplante AKW in Wyhl so besonders und so erfolgreich gemacht? War es die bunte Mischung aus städtischer und ländlicher Bevölkerung, die sich im Widerstand zusammenfand? Waren es Angst und Sorge um die Folgen der Atomenergie? Oder war es die Protestkultur, zu der Kunst und Kultur, Theater und Musik wie selbstverständlich dazugehörten? Und was bedeutet das für die heutigen Widerstände gegen Klimawandel oder Rechtsruck?

Ein Abend mit Geschichten, Liedern und Gesprächen im Rahmen der Plakat-Ausstellung „50 Jahre Anti-AKW-Protest Wyhl“ will am 12. Juni, 18 Uhr diesen Fragen nachspüren. Mit Erinnerungen, die die damaligen Akteur:innen teilen. Mit Musik des Widerstands, die live zu hören sein wird. Und mit einem Ausblick in Gegenwart und Zukunft. Es diskutieren und musizieren: Axel Mayer, Roland „Buki“ Burkhart, Hubert Hoffmann und Eva Stegen im EWS-Store in Freiburg. Teilnahme kostenlos, vorherige Anmeldung erforderlich: store@ews-schoenau.de; Tel: 07673 8885-5400.

Zum 24. Stromseminar mit Jubiläumsnacht laden die Stromrebellen am 28./29. Juni nach Schönau ein. Zu diesem Anlass werden gleich zwei Jubiläen gefeiert: 15 Jahre Genossenschaft und 30 Jahre EWS geben anlass zum Feiern und innehalten, um einen Blick auf die Vergangenheit, Herausforderungen und Chancen für die Zukunft zu werfen. Teilnahme nur mit vorangegangener Online-Anmeldung.

Weitere Infos: www.ews-schoenau.de/ews/veranstaltungen-und-termine