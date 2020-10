Wenig bekleidete Frauen und Männer auf der Leinwand – Führung im Museum LA8 Baden-Baden

Sandra Eberle führt am Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr im Museum LA8 in Baden-Baden durch die aktuelle Ausstellung Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert. Die Kunsthistorikerin bietet einen Einblick in die Industrialisierung der Gesellschaft – je mehr die Wissenschaft ins menschliche Innere vordringt und nach funktionstüchtigen, maschinenkompatiblen Körpern verlangt, desto mehr tummeln sich auf den Leinwänden der Maler leichtbekleidete und nackte Menschen in unberührter Natur — zumeist am Meer. Hier wird der Körper nicht als industrielle Maschine oder Untersuchungsobjekt betrachtet, sondern als stark, frei und Teil der Natur. Sandra Eberle erzählt über eine historische Epoche und führt die Besucher*innen mit Hilfe der Bilder und Exponate durch eine zeitgeschichtliche Reise.



Bis 28. Februar 2021: Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert. Die Teilnahme an den Führungen ist auf fünf Personen beschränkt, daher bittet das Museum ausdrücklich bis spätestens einschließlich Samstag um eine telefonische Anmeldung unter 07221 – 50 07 96-0.

Eine große Besprechung der Ausstellung Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert finden Sie in in unserem Archiv in der Juli/August-Sommerausgabe.