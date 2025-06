Weil finanzielle Unabhängigkeit kein Luxus, sondern ein Recht ist: Im Forum Merzhausen wird zum Gesprächsabend „Female Finance: Vermögen beginnt mit Wissen – und dem ersten Schritt“ geladen

In einer Welt, in der Frauen immer noch häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener Führungspositionen besetzen und im Alter weniger Rente beziehen als Männer, ist finanzielle Selbstbestimmung kein Luxus, sie ist ein feministischer Akt. Genau darum geht es bei der Veranstaltung „Female Finance: Vermögen beginnt mit Wissen – und dem ersten Schritt“ der Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau am 24. Juni, 19 Uhr im Forum Merzhausen: Frauen machen Frauen Mut, ihre Finanzen selbstbewusst und informiert in die Hand zu nehmen.

Ob Bürgermeisterin, Unternehmerin oder junge Sparkassen-Filialleiterin, sie alle bringen nicht nur Fachwissen mit, sondern auch persönliche Geschichten, Herausforderungen und Erfahrungen. Moderiert wird der Abend von Beate Schwarz, stellvertretende Vorständin der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. Ihr Ziel ist es Frauen mit Wissen, Beispielen und Austausch zu stärken. In einem Raum, der offen ist für Fragen, Zweifel und neue Perspektiven ist.

Nach einem Grußwort von Merzhausens Bürgermeisterin Melanie Kienle eröffnet Tanja Sander, Vertriebsdirektorin der DekaBank, den Abend mit dem Vortrag „Die Zukunft im Blick“ und liefert praktische Impulse zu Geldanlagen, Altersvorsorge und finanzieller Planung. Im anschließenden Gespräch teilen Melanie Kienle, Lea-Sophie Steinhart (jüngste Sparkassen-Geschäftsstellenleiterin) und Unternehmerin Jessica Joos, wie sie selbst mit Finanzen umgehen und was sie anderen Frauen mit auf den Weg geben möchten.

Ein Abend zum Vernetzen, Nachdenken und Aufbrechen. Denn finanzielle Bildung ist kein Männer-Thema, sie ist ein Instrument der Emanzipation. Oder wie Beate Schwarz es treffend sagt: „Vermögen ist mehr als Geld. Es beginnt mit Wissen, mit Austausch – und dem Mut, den ersten Schritt zu machen.“

Weitere Infos und Anmeldung: lokalist.sparkasse-freiburg.de/veranstaltungen