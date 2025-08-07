Was raschelt im Gebüsch? Der Alternative Wolf- und Bärenpark Schwarzwald setzt sich für den Tierschutz ein

Ein Besuch im Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach ist garantiert kein gewöhnlicher Tierparkbesuch, denn hinter dem Tierpark verbirgt sich die Stiftung für Bären, Wildtier- und Artenschutz, die sich für die Rettung von Wildtieren einsetzt. Zirkus, kleine enge Käfige, Missbrauch durch Tourismus oder illegaler Handel – die tierischen Bewohner des Alternativen Wolf- und Bärenparks haben zumeist eine schlimme Vergangenheit hinter sich. In Bad Rippoldsau-Schapbach können die Tiere die Erlebnisse hinter sich lassen und auf zehn Hektar Wald- und Wiesenfläche endlich erleben, was es heißt Wildtier zu sein.

Neben Bären, Wölfen und Luchsen können Familien einen Naturspielplatz, einen spannenden Forscherpfad, Führungen und Events entdecken sowie frisch zubereitete Speisen und Erfrischungen im Blockhaus Bärenblick genießen. Der Weg durch das Freigelände wird schnell zur Safari – was raschelt hier im Busch? Dickicht, Freiflächen und kleine Wäldchen wechseln sich entlang des Bachlaufs in den Anlagen ab und ermöglichen den Tieren einen augewogenen Lebensraum. Genau beobachten, sich Zeit nehmen, still stehen und lauschen: So erlebt man die Tiere im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald und unterstützt mit einem Besuch aktive Tierschutzarbeit!

Weitere Infos: www.baer.de