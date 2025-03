Wanted: Traumjob! Auf der Einstieg Freiburg stellen rund 50 Ausstellende Ausbildungsoptionen und Studiengänge vor

ohin geht der Weg nach dem Schulabschluss? Welche Ausbildung oder welcher Studiengang könnte mich interessieren? Es ist völlig normal, dass Jugendliche nach der Schule unsicher sind, welchen Zukunftsweg sie einschlagen möchten. Schließlich gibt es mehr als 340 Ausbildungsberufe, 11.600 grundständige Studiengänge und davon alleine mehr als 1.800 in Baden-Württemberg. Wie aber kann eine entspannte Auseinandersetzung mit dem Thema und eine anschließende Entscheidung gelingen? Die Messe Einstieg Freiburg, die am 22. März in der Messe Freiburg stattfindet, setzt hier an und bietet jungen Erwachsenen Hilfe bei der Berufsfindung! Bei der Einstieg können Jugendliche ganz in Ruhe Informationen sammeln, Berufe kennenlernen, sich ausprobieren und mit Expert:innen sprechen, die praktische Tipps mit auf den Weg in Richtung Traumjob geben.

Rund 50 Ausstellende mit spannenden Angeboten

Auf der Einstieg Freiburg sind rund 50 Ausstellende dabei, darunter regionale Hochschulen und Unternehmen, aber auch Orte der Aus- und Weiterbildung aus dem Ausland stellen ihr Programm vor und stehen für Interessierte zum Austausch bereit. Auch die Landespolizei Baden-Württemberg und der Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. suchen unter anderem auf der Einstieg Freiburg nach passendem Nachwuchs.

Wer sich zu einem bestimmten Thema oder über eine konkrete Branche informieren will, kann das übrigens mit den Themen-Walks tun: Einfach einen der zwölf QR-Codes scannen und sich passende Ausstellende direkt auf dem eigenen Smartphone anschauen. Zur Auswahl stehen Themen wie „Alltagshelden“, „Irgendwas mit Medien“, „Mach MINT“, „Big Business“, „Vom Lego zum Wolkenkratzer“ und „Karriere beim Staat“.

Das „goldene Ticket“: die direkte Einladung zum Vorstellungsgespräch

Wer sich mit Vertreter:innen von Unternehmen und Bildungseinrichtungen austauscht und einen besonders guten Eindruck macht, hat beste Chancen auf einen konkreten Ausbildungs- oder Studienplatz! Alle Ausstellende können interessanten Kandidat:innen ein „goldenes Ticket“ aushändigen und sie so direkt zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Dadurch entfällt der zeit- und nervenraubende Bewerbungsprozess für beide Seiten und der Wunsch-Ausbildungsplatz ist mit etwas Glück zum Greifen nahe!

Einstieg Freiburg. 22. März, 10 bis 16 Uhr, Messe Freiburg. Der Eintritt frei nach vorheriger Registrierung. Weitere Infos und Anmeldung: www.einstieg.com/freiburg