Waldputzete im Hochschwarzwald: 1.500 Menschen nehmen an freiwilliger Aktion für eine saubere Landschaft teil

Alle Jahre wieder machen sich in den Gemeinden des Hochschwarzwaldes mehr als 1.500 Freiwillige im Frühling auf, um bei der Waldputzete die Wälder und Wiesen der Region von Müll zu befreien. Engagierte Vereine, Gemeinden, Bürgerinitiativen, Schulen und auch Kindergärten haben dieses Jahr mehr als 50 Aktionen organisiert, um Wälder, Wiesen und Wege von dem Müll zu befreien, der sich im Laufe des Jahres angesammelt hat. Die Gruppen stammen in diesem Jahr aus Breitnau, Friedenweiler, Feldberg, Grafenhausen, Häusern, Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee, Schonach, Schönwald, St. Blasien, St. Märgen, St. Peter, Titisee-Neustadt und Ühlingen-Birkendorf.

2025 startete die Aktion bereits am 17. März mit den ersten von insgesamt 53 geplanten Aufräumaktionen, die noch bis 28. Mai gehen. Die Spanne der Helfergruppen reicht dabei von einzelnen Familien bis hin zu ganzen Schulen mit bis zu 170 Putzenden. Koordiniert wird die Waldputzete von den Gemeinden, vor Ort stellen zumeist örtliche Gastronomiebetriebe Verpflegung für die fleißigen Helfenden bereit. Neben den zur Waldputzete angemeldeten Gruppen gibt es noch zahlreiche weitere Ehrenamtliche im Hochschwarzwald, die sich selbstorganisiert für die Sauberkeit der Wälder und Gemeinden einsetzen.

Zum Abschluss der diesjährigen Waldputzete wird für alle Teilnehmenden am 1. Juni beim Kurhaus in Hinterzarten ein Abschlussfest ausgerichtet. Bei ihren Einsätzen erhalten die Helfer:innen neben Greifzangen und Eimern auch eine Postkarte mit der Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gewinnspiel. Dabei werden mehr als 100 Preise verlost, die von Sponsoren aus der Region zur Verfügung gestellt wurden. Sowohl Gäste als auch Einheimische dürfen sich an der Aktion beteiligen.

Weitere Infos: hochschwarzwald.de/waldputzete