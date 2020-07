Vorderhaus Live: Jess Jochimsen – Heute wegen gestern geschlossen

Das Streamingprojekt #inFreiburgzuhause geht in die nächste Runde. Am 13. Juli, 20 Uhr tritt Jess Jochimsen mit seinem Kabarett-Programm “Heute wegen gestern geschlossen” live im Vorderhaus auf. Bewaffnet mit Gitarre, Akkordeon und den richtigen Fragen dreht der Freiburger Künstler Jess Jochimsen den notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein darf: anrührend, klug, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig. Und am Ende zeigt er Urlaubsbilder. Für Daheimgebliebene.

Live streamen auf: https://www.infreiburgzuhause.de