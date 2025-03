Von Angsthasen und Wölfen: Im März und April lädt die Art‘Rhena zu einem Programm speziell für Kinder

Vom 5. März bis 5. April richtet sich das Programm des deutsch-französischen Kulturzentrums Art‘Rhena auf der Rheininsel speziell an junge Zuschauer:innen.

Zu Gast ist im März auch wieder das Theater Baden Alsace. Am 5. März, 15 Uhr kommt das Stück „Ein Schaf fürs Leben“ auf die Bühne – die berührende Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Der Wolf stapft eines kalten Winterabends hungrig durch den Schnee, auf der Suche nach etwas Essbarem. Auf dem Weg kommt er an einem abgelegenen Bauernhof vorbei. Dort begegnet ihm ein Schaf, ganz allein und einsam. „Verzeihen Sie, dass ich Sie störe, aber ich brauche dringend eine Kleinigkeit zu essen“. „Was?“, fragt das Schaf gänzlich naiv. Das Stück nimmt seinen Lauf, in Zentrum steht die Frage: Wird es gefressen werden oder werden sie… Freunde? Eine Inszenierung, die Gesang, Tanz und Theater miteinander verbindet, auf Deutsch und Französisch für Kids ab 6 Jahren!

Ein Konzertstück für Kids ab 6 Jahren, das sich mit Rollenbildern und Gender befasst, kommt am 15. März, 15 Uhr auf die Bühne der Art‘Rhena. In „Fille ou Garçon?“ fragen Marion Rouxin und Éric Doria danach, was es bedeutet ein Mädchen oder Junge zu sein. Was Unterscheidet uns überhaupt? Was haben wir gemeinsam? Marion Rouxin setzt sich mit gesellschaftlichen Konstruktionen und Identitäten auseinander. Mit ihren liebenswürdigen Charakteren und lebhaften wie lustigen Texte wirft sie mal eben zahlreiche Klischees über Bord.

Die freiwilligen Angsthasen, das sind Pipo, Vermel und Dee. Sie betreiben einen ganz besonderen Notdienst, der Ängste bekämpfen soll. Diese Ängste, die sie aufspüren und denen sie sich stellen, wohnen hinter verschlossenen Türen. Manchmal handelt es sich um einen kleinen Schrecken oder ein unbedeutendes Unwohlsein, manchmal wartet eine beunruhigendere Bedrohung auf sie. Damit werden die drei ehrenamtlichen Abenteuerhasen täglich konfrontiert. Mit ihrem Engagement wollen sie kleinen und großen Angsthasen auf der ganzen Welt Mut machen und die Lust am Lachen wecken – gegen alle Widerstände. Am 22. März, 15 Uhr ist das Agora Theater mit dem Stück „Les poules mouillées volontaires“ zu Gast in der Art‘Rhena.

Tickets: artrhena.eu