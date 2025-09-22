Vom Bauernaufstand bis zum Hörnerklang: Das Höfe-Festival lädt im September wieder in die Rainhof Scheune nach Kirchzarten ein

Vom 26. bis 28. September lädt das Höfe-Festival in der Rainhof Scheune in Kirchzarten-Burg dazu ein, in die „Vielfalt bäuerlicher Landwirtschaft in Südbaden“ einzutauchen. Zum vierten Mal hat der Initiator und Organisator Christoph Wasser ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Der rote Faden des Festivals ist das musikalische Maskenspiel „Das wir frei sind! 500 Jahre Bauernaufstand in 90 Minuten“ der Gruppe Theater R.A.B., das sowohl die Eröffnung am Freitag, den 26. September um 19 Uhr, als auch den Abschluss am Sonntag, den 28. September um 17 Uhr, markiert.

Neben diesem Highlight bietet das Festival ein vielseitiges Programm für die ganze Familie im Saal der Rainhof Scheune: Am 27. September, wird um 15 Uhr das Figurentheater „Vergissmeinnicht“ mit Larissa Dingler aufgeführt, das die Geschichte eines Hütekindes im Schwarzwald erzählt und anschließend ein Gespräch mit einem Zeitzeugen ermöglicht. Um 17 Uhr gibt es eine „A hoch drei“-Gesprächsrunde mit einem Impulsvortrag von Dr. Dieter Obermaier über „Grüne Workcamps als Bildungsformat einer integrierten Agrarausbildung“. Der Abend wird um 19 Uhr mit einem Vortrag von R. Treiber zur „Stärkung alter Kulturlandschaft und Artenvielfalt durch bäuerliche Landwirtschaft“ eingeläutet, gefolgt von einem Podiumsgespräch mit Landwirtinnen und Landwirten.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Scheunen-Frühstück aus regionalen Köstlichkeiten. Um 12 Uhr folgt die Matinee mit Alp- & Naturhörnern, ein interaktives Konzert mit Franz Schüssele. Um 15 Uhr wird das Figurentheater „Vergissmeinnicht“ erneut gezeigt, bevor das Festival mit der Wiederholung des Maskenspiels des Theater R.A.B. um 17 Uhr seinen Abschluss findet.

Das Festival wird von einem kostenlosen Rahmenprogramm begleitet, das am Samstag (12-19 Uhr) und Sonntag (11-18 Uhr) stattfindet. Besuchende können einen Bauernmarkt, Tiere und Landtechnik erleben sowie sich an Infoständen und Verköstigungsständen informieren und stärken. Neu in diesem Jahr sind eine kleine Experimenta und eine offene Bühne im Freien. So bietet das Höfe-Festival in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, in einen Dialog mit unseren regionalen Landwirtinnen und Landwirten zu treten und gemeinsam das Thema Landwirtschaft zu beleuchten.

Weitere Infos: www.hö-fe.de

Beitragsbild: Beim Höfe-Festival steht der Austausch im Mittelpunkt © Marktplatz LandKultur