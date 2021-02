Virtueller Rundgang: „BADEN IN SCHÖNHEIT. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert“ Museum LA8 Baden-Baden

Noch bis zum 28. Februar 2021 zeigt das Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts die Ausstellung „BADEN IN SCHÖNHEIT. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert“. Da die Räume des Museums jedoch seit Monaten auf Grund des Lockdowns geschlossen sind, hat sich das Museum LA8 etwas Besonderes überlegt: ein virtueller und kostenfreier Rundgang durch die Räume des Museum, der einen einmaligen Blick in die Ausstellung gewährt und die Kunst direkt ins Wohnzimmer bringt.

Nichts ist so aktuell, so gegenwärtig und steht momentan so sehr im Zentrum unseres Alltag wie der eigene Körper. Den hat man immer dabei. Und auf den soll man schön aufpassen: Hygieneregeln einhalten, gesund essen, Bewegung, nicht oder nicht so viel rauchen und trinken, gute Frisur, gepflegte Erscheinung. Während des Lockdowns ist so einiges nicht möglich, das wir sonst als selbstverständlich wahrnehmen. Wellnessbäder, Fitnessclubs & Co – viele heutige Körpertechniken nehmen ihren Anfang in der Badekultur des 19. Jahrhunderts. Damals mischten sich künstlerische Ideale und medizinischer Fortschritt, Gesellschaftsutopien und Apparatetechnik zu einem neuen Menschenbild. Der Leib war nun nicht mehr Gott und Natur schicksalhaft ergeben. Als Körper wurde er zum Projekt, zum zukunftsoffenen Entwurf, den wir bis heute zu verbessern suchen.

Hier geht’s zum virtuellen Rundgang: www.la8.de

Eine große Besprechung der Ausstellung Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert finden Sie in in unserem Archiv in der Juli/August-Sommerausgabe 2020.