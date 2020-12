VERSCHOBEN: Preview zum Global Super8 Day am 22. Februar 2021 in Basel

Die geplante Preview zum Global Super8 Day mit Kurzfilmen (auch vom Publikum) und Gespräche zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Super8-Films findet nun am 22. Februar 2021 im Stadtkino Basel. Der geplante Termin am 21. Dezember muss auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Umso erfreulicher ist es für Veranstalter*innen und Interessierte, dass bereits jetzt ein Nachholtermin gefunden wurde.

Das Format Super8 lebt! Das beweist der seit 2000 stattfindende „Global Super8 Day“. Der nächste kann leider erst 2021 sein, kein Grund aber zur Frustration. Nicht nur wird dieser maßgeblich von Basel aus organisiert – auch gibt es am 22. Februar genau in Basel, im Stadtkino ein Preview, bei dem Zuschauer*innen auch ihre eigenen Super8-Filme zum Besten geben können.

Das Super8-Filmformat war bereits in den 60er-Jahren ein Kultobjekt geworden und stand für avantgardistische Filmkunst wie sie nicht zuletzt auch im Museum of Modern Art in New York ausgestellt wird. Ein Fall für das Museum wurde sie aber lange nicht. Ende der 90er-Jahre erreichte das Format eine neue Blüte und führte Fans zu großen Screenings, wie etwa zu einem im Fußballstadion. 3000 Zuschauer*innen konnten es da schon einmal werden. Und der besondere Hype bleibt bestehen – nicht zuletzt dank dem „Global Super8 Day“: ein weltweit stattfindendes, unabhängiges, dezentrales Filmfestival und eine große Fürsprache für ein besonderes Medium. Als gut vernetztes Mitmach-Event bringt das Festival Super8-Regisseur*innen in Kontakt.

Neben der Vorführung mitgebrachter Super8-Filme werden die beiden Super8-Spezialisten Ruedi Bind und Lutz P. Kayser durch ein buntes wie historisches Kurzfilmprogramm führen. Gezeigt werden Beiträge aus dem Basel der 70er- und 80er-Jahre und aus dem Hamburg der 90er-Jahre. Angfragt ist auch ein Ausschnitt aus der SRF-Dokumentation „Die wahren Liebhaber“ des Baslers Peter Aschwanden über Super8-Filmamateure. Die beiden Kenner sprechen zudem über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Mediums wie über die Idee, in Basel eine Super8-Filmwerkstatt zu etablieren.

Aufgrund der Corona-Auflagen des Kantons Basel sind maximal 50 Besucher*innen zugelassen. Nur drei mitgebrachte Filme dürfen daher gezeigt werden. Sind es mehr mitgebrachte Filme, entscheidet das Los.

Infos zur Teilnahme: info@gs8d.info und www.global-super8-day.info