Verlosung | Oktober 2018 | von Redaktion Verlosung: Handgemacht Kreativmarkt auf der Messe Freiburg Deko- und Gebrauchsgegenstände, Upcycling-Produkte, Schmuck und Bekleidung in Handarbeit und vieles mehr gibt es beim Handgemacht Kreativmarkt am 27. und 28. Oktober 2018 auf der Messe Freiburg. Der Kultur Joker verlost Karten für den Markt. Rund 2oo jungle Labels, Selfmade-Designer und Privatpersonen bieten beim Handgemacht Kreativmarkt auf der Messe Freiburg Ende Oktober Produkte fernab der Stange an, darunter Möbel, Bekleidung, Kindersachen und vieles mehr. Wer selbst kreativ tätig ist, findet einerseits Inspiration, andererseits ein großes Angebot an Wolle, Stoffen, Knöpfe, Papier und weiteren Matierialen für den Bastel-Herbst. Ergänzend finden Schauvorführungen, Mitmachaktionen und Mini-Workshops statt. Der Kultur Joker verlost 5 x 2 Karten für den Kreativmarkt auf der Messe Freiburg am 27. und 28. Oktober 2018. Um zu gewinnen, schicken Sie einfach eine Mail mit ihrem Namen und dem Stichwort „Kreativmarkt“ an gewinnspiel@kulturjoker.de. Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Einsendeschluss: Mittwoch, 17. Oktober 2018. Viel Glück! Datenschutz-Hinweis: Ihre Daten werden lediglich zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Ihr Name wird an den Veranstalter weitergegeben, damit die Karten an der Abendkasse hinterlegt werden können. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Was: Handgemacht Kreativmarkt

Wann: Samstag, 27. Oktober, 11-18 Uhr; Sonntag, 28. Oktober 2018, 10-17 Uhr

Wo: Messe Freiburg

www.kreativmaerkte.de

