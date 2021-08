Vegan, umweltfreundlich, lecker: Das Startup Savage Chocolate aus Freiburg

Das junge Süßwaren Startup Savage Chocolate aus Freiburg rief gemeinsam mit dem regionalen Stromanbieter Badenova ein Crowdfunding ins Leben, um endlich ihre vegane Produktreihe leckerer Süßigkeiten auf den Markt zu bringen. Das junge Savage Team möchte mit seinen Süßwaren ein Zeichen an die großen Player der Branche senden. “Verantwortung zu übernehmen heißt seinen Fußabdruck auf unserem Planeten so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.”, sagt Jacob Hensler. Der Mitgründer des Startups erklärt, dass Savage Chocolate deshalb schon seit Beginn mit der sozialen Einrichtung Caritas Freiburg zusammenarbeitet. Die schokoladigen Leckereien werden natürlich mit viel Liebe von Hand in Deutschland hergestellt. “Wir haben gemerkt, was für einen großen Einfluss wir als kleines Unternehmen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben und wollen nun unsere Verantwortung nutzen, um diesen Einfluss so positiv wie möglich auszuleben.”, führt der 23-Jährige Student weiter aus. Mit Unterstützung des Crowdfundings der Schwarzwald-Crowd wird das regionale Startup nicht nur vegane, gelatine-freie und palmöl-freie Schokoladen-Fruchtgummis produzieren, sondern auch auf nachhaltigere Verpackungen umsteigen. Bislang ist der Markt mit umweltschädlichen Plastikverpackungen überschwemmt, da dies für große Konzerne die profitabelste Lösung darstellt. Jacob meint dazu: “Es geht um Planet, People, Profit. Das ist die richtige Reihenfolge, nicht andersherum. Wir als Konsumgesellschaft müssen unseren Fokus von dem einen P (Profit) auf die beiden anderen (Planet, People) lenken.” Dieser Gedanke macht nun auch nicht länger im Süßigkeitenregal halt. Menschen sollen sich eine süße Belohnung gönnen können, die durch gute Inhaltsstoffe und eine umweltfreundliche Herstellung nicht nur besser für Körper und Seele, sondern auch noch süß zum Planeten ist.